Фернандо близок к переходу в китайский клуб за € 15 млн

По данным источника, китайский клуб, название которого не называется, предложил за футболиста € 15 млн. В данный момент клубы близки к заключению сделки. Китайцы интересовались хавбеком ещё прошлым летом, но тогда трансфер не состоялся.

26-летний Фернандо перешёл в «Спартак» летом 2016 года из «Сампдории». Сумма трансфера составила € 12,5 млн. В нынешнем сезоне он принял участие в 13 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых стал автором одного забитого мяча, а также отметился двумя результативными передачами. Его контракт с московским клубом действует до лета 2021 года.