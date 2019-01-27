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22:01 (мск), источник: Чемпионат.com

Фернандо близок к переходу в китайский клуб за € 15 млн

Бразильский полузащитник «Спартака» Лукас Фернандо в ближайшее время может перейти в китайский клуб. Об этом сообщает Globo Esporte.

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Источник: РИА "Новости"

По данным источника, китайский клуб, название которого не называется, предложил за футболиста € 15 млн. В данный момент клубы близки к заключению сделки. Китайцы интересовались хавбеком ещё прошлым летом, но тогда трансфер не состоялся.

26-летний Фернандо перешёл в «Спартак» летом 2016 года из «Сампдории». Сумма трансфера составила € 12,5 млн. В нынешнем сезоне он принял участие в 13 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых стал автором одного забитого мяча, а также отметился двумя результативными передачами. Его контракт с московским клубом действует до лета 2021 года.

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