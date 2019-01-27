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23:09 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Данни: Хотел бы вернуться в Россию

Трехкратный чемпион России, обладатель Суперкубка УЕФА, бывший полузащитник «Зенита» Данни, который ранее разорвал контракт с «Маритиму"​ и стал свободным агентом, признался, что хотел бы вернуться в РПЛ.

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Источник: РИА "Новости"

Напомним, что Данни выступал за питерский клуб с 2008 по 2017 год, где провел 256 матчей, забил 68 голов и отдал 73 голевые передачи.

— Я принял взвешенное решение. И для клуба, и для меня было правильным разойтись. Но не потому, что плохо играл или не готов к нагрузкам. Наоборот — в матчах показывал самый большой набег. Просто не очень вписался в «Маритиму», команда не всегда понимала мой стиль. Не захотел мешать и предпочел уйти. Но очень рад, что клуб стал побеждать. Но теперь хотел бы вернуться в Россию.

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Сейчас больше времени провожу с семьей. Но, конечно, не забываю о тренировках. Поддерживаю форму, так что готов выйти на поле хоть завтра — никаких проблем.

— Болельщики из нашей страны спрашивают о возможности возвращения в «Зенит»?

— Стал получать много сообщений, когда расторг контракт с «Маритиму». Кто-то действительно говорит о «Зените», другие просто пишут: приезжай играть в Россию. Но я могу вернуться, только если клуб этого захочет, одного моего желания недостаточно. Мне нравится ваша лига, хотел бы вообще не покидать ее и продолжать выступать здесь. Но в «Зенит» пришло новое руководство, многое поменялось. А фанатам хочу сказать, что если бы все зависело только от меня, вернулся бы хоть сейчас.

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