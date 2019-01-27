Данни: Хотел бы вернуться в Россию
Трехкратный чемпион России, обладатель Суперкубка УЕФА, бывший полузащитник «Зенита» Данни, который ранее разорвал контракт с «Маритиму" и стал свободным агентом, признался, что хотел бы вернуться в РПЛ.
Трехкратный чемпион России, обладатель Суперкубка УЕФА, бывший полузащитник «Зенита» Данни, который ранее разорвал контракт с «Маритиму" и стал свободным агентом, признался, что хотел бы вернуться в РПЛ.
Напомним, что Данни выступал за питерский клуб с 2008 по 2017 год, где провел 256 матчей, забил 68 голов и отдал 73 голевые передачи.
— Я принял взвешенное решение. И для клуба, и для меня было правильным разойтись. Но не потому, что плохо играл или не готов к нагрузкам. Наоборот — в матчах показывал самый большой набег. Просто не очень вписался в «Маритиму», команда не всегда понимала мой стиль. Не захотел мешать и предпочел уйти. Но очень рад, что клуб стал побеждать. Но теперь хотел бы вернуться в Россию.
Сейчас больше времени провожу с семьей. Но, конечно, не забываю о тренировках. Поддерживаю форму, так что готов выйти на поле хоть завтра — никаких проблем.
— Болельщики из нашей страны спрашивают о возможности возвращения в «Зенит»?
— Стал получать много сообщений, когда расторг контракт с «Маритиму».