Деньги или титул: стоит ли «Спартаку» продавать Фернандо

Источник: РИА "Новости"

Китайский интерес к Фернандо

Московский «Спартак» может продать бразильского центрального полузащитника Фернандо за €15 млн в чемпионат Китая. Клуб из Поднебесной, интересующийся одним из ключевых футболистов красно-белых, не называется, однако, по сообщениям бразильского Globo Esporte, переговоры находятся в продвинутой стадии, и стороны близки к оформлению сделки.

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Интерес к Фернандо в Китае проявляли еще во время летнего трансферного окна, но тогда до серьезных переговоров дело не дошло, а нынешние новости о возможном отъезде бразильца из России выглядят сомнительными сразу по нескольким причинам.

Во-первых, продажа важного футболиста центрально оси команды незадолго до возобновления чемпионата выглядит не слишком разумным ходом со стороны руководства «Спартака» и вряд ли будет одобрена главным тренером команды Олегом Кононвым.

Пришедший в клуб осенью специалист рассчитывает на полузащитника как на основного игрока, и хотя центральных хавбеков в команде хватает, альтернативы Фернандо, по большому счету, нет.

У бразильца, конечно, всегда были проблемы с игровой дисциплиной и действиями при обороне, но при Кононове он частично был освобожден от функций «волнореза», а его атакующие навыки стали использоваться больше.

Ни Роман Зобнин, ни пришедший в клуб из «Чертаново» и с ходу здорово проявивший себя на сборах Наиль Умяров не могут соперничать с легионером в диспетчерских качествах и вообще являются более оборонительными игроками.

Условными альтернативными вариантами для бразильца в «Спартаке» могут быть капитан команды 32-летний Денис Глушаков и молодой воспитанник клубной академии Михаил Игнатов, постепенно закрепляющийся в составе.

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Однако оба они по разным причинам слишком нестабильны и на данный момент к тому же значительно уступают иностранному оппоненту в классе.

Козырями Фернандо являются отменное видение поля и чтение игры в атаке, культура паса и сумасшедшие удары как с игры, так и со штрафных. По исполнению стандартов мастеров такого уровня в Российской Премьер-лиге можно пересчитать, не используя даже всех пальцев одной руки.

С одной стороны, сумма в €15 млн выглядит солидной и действительно достойной компенсацией за игрока, с другой, найти Фернандо адекватную замену на столь ограниченном временном отрезке будет практически невозможно, а ведь потенциального новичка нужно еще вписать в командную игру и в непростой спартаковский коллектив.

Не стоит забывать, что Фернандо говорит по-русски (еще до «Спартака» и итальянской «Сампдории» он играл за донецкий «Шахтер»), что также говорит в пользу его необходимости для Кононова.

Красно-белые на данный момент находятся на четвертом месте в турнирной таблице РПЛ, отставая на шесть баллов от лидирующего «Зенита», и продажа ключевого игрока вряд ли повысит шансы на возвращение титула на «Открытие Арену».

Слухи об уходе иностранных легионеров российских клубов появляются постоянно, но большей частью оказываются «утками». Так, например, в турецкие или бразильские клубы сейчас сватают еще и спартаковского нападающего Луиса Адриано.

При этом, когда речь идет о бразильцах, не стоит отметать вообще любое развитие событий.

И все же в уход Фернандо из «Спартака» нынешней зимой не верится. Футболисту всего 26 лет, и его еще можно будет достаточно выгодно продать на протяжении достаточно долгого периода. Торопиться нет никакого смысла.

Лодыгин вернулся домой

А вот запасной после прихода в команду Андрея Лунёва голкипер «Зенита» Юрий Лодыгин официально покинул сине-бело-голубых и вернулся в Грецию, где начинал свою профессиональную карьеру.

Вратарь на правах аренды присоединился к самому титулованному клубу страны «Олимпиакосу» и написал в своем инстаграме обращение ко всем имеющим отношение к «Зениту», приложив коллаж из своих фотографий в форме команды:

«До встречи, мой дорогой “Зенит”! Спасибо всем за ваши сообщения, удачи в дальнейшем».

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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BtJtBROFTBF/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Yury Lodygin (@lodygin1)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-01-27T20:35:32+00:00">27 Янв 2019 в 12:35 PST</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Лодыгин, имеющий не только российский, но и греческий паспорт, начинал свою карьеру в скромном «Ксанти», с которым в сезоне-2012/13 пробился в еврокубки, после чего и перебрался в «Зенит».

В составе сине-бело-голубых вратарь провел пять с половиной сезона, в первых трех из которых был твердым игроком стартового состава, сыграв в 85-ти из 90 матчей команды в РПЛ и стал чемпионом России.

За следующие два года на его счету 26 матчей в национальном чемпионате, но после прихода в команду Андрея Лунёва из «Уфы» Юрий утратил место в старте, просидев на скамейке запасных вторую половину прошлого и первую половину нынешнего сезона, в котором он не появлялся на поле в играх чемпионата вообще.

«Олимпиакос» в прошлом сезоне прервал пятилетнюю серию национальных чемпионств, расположившись на третьей строчке вслед за АЕКом и ПАОКом, а в нынешнем чемпионате идет на второй позиции, но почти не имеет шанс на титул, так как ПАОК, за который теперь выступают Понтус Вернблум и Маурисио, за 17 туров всего раз сыграл вничью при 16-ти победах.