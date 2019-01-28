Смолов представил себя рядом с Кокориным и Мамаевым

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Смолов полагает, что Кокорин и Мамаев должны понести наказание за содеянное. Но то, что игроки с октября содержаться под стражей в СИЗО, форвард считает «необоснованным, суровым и жестоким». Кроме того, Смолов призвал не устраивать из этой истории «показательной порки».

«Я верю, что если бы я находился в этот момент с ними, этого бы не произошло», — заключил нападающий.

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Кокорин и Мамаев находятся в СИЗО как фигуранты трех уголовных дел, возбужденных по статьям «Хулиганство» и «Побои». Они пробудут под стражей минимум до 8 февраля. Смолов выступил со словами поддержки в адрес обоих игроков после их задержания.

В начале октября футболисты устроили две драки в Москве. В первом случае Кокорин и Мамаев напали на водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой. После этого они направились в одну из кофеен столицы, где избили чиновника Минпромторга Дениса Пака и гендиректора НАМИ Сергея Гайсина.