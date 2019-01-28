СМИ: Футболист «Рубина» Азмун может перейти в бельгийский «Андерлехт»

Отмечается, что «Андерлехт» заинтересован в переходе 24-летнего иранца, так как команду может покинуть основной нападающий ганец Мохаммед Дауда.

По информации издания, казанский клуб оценивает футболиста в €10 млн, что может стать рекордной суммой трансфера для бельгийского клуба.

В составе «Рубина» Азмун проводит четвертый сезон, он забил 18 мячей в 77 играх за клуб. После чемпионата мира в России игрок объявлял о завершении карьеры в сборной, но возобновил выступления и помог команде Ирана пробиться в полуфинал Кубка Азии.