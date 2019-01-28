«Ростов» объявил о переходе Норманна

Норманн перешёл в «Брайтон» в 2017 году, однако так и не провёл за первую команду клуба ни одного матча. С лета 2017 года он на протяжении года выступал за «Мольде» на правах аренды, а после возвращения в Англию выступал за молодёжную команду «Брайтона». В активе Матиаса матчи за молодёжные сборные Норвегии разных возрастов.