Текущие события
Футбол. Зарубежный
22:30
Эмполи
Дженоа
Футбол. Зарубежный
23:00
Алавес
Райо Вальекано
Футбол. Сборные
04:00
США3
Панама0
Футбол. Зарубежный
27.01
Лацио1
Ювентус2
Футбол. Зарубежный
27.01
Эспаньол2
Реал4
Футбол. Зарубежный
27.01
ПСЖ4
Ренн1
Все события
Фоторепортажи
7Федор Емельяненко проиграл бой за 35 секунд
16ЦСКА против донецкого «Шахтера» в Израиле
13:46 (мск), источник: Чемпионат.com

«Ростов» объявил о переходе Норманна

«Ростов» объявил, что достигнуто соглашение с клубом АПЛ «Брайтон энд Хоув Альбион» по трансферу полузащитника Матиаса Норманна.

Наверх

Ранее в СМИ сообщалось, что 22-летний игрок перейдёт в «Ростов» за £ 1,5 млн (около € 1,73 млн).

Делаем ставки!
Самое необычное из букмекерского мира

Норманн перешёл в «Брайтон» в 2017 году, однако так и не провёл за первую команду клуба ни одного матча. С лета 2017 года он на протяжении года выступал за «Мольде» на правах аренды, а после возвращения в Англию выступал за молодёжную команду «Брайтона». В активе Матиаса матчи за молодёжные сборные Норвегии разных возрастов.

«Мы приветствуем Матиаса Норманна и желаем ему яркой игры в составе “Ростова”», — говорится на официальном сайте клуба.

После 17 туров этого сезона Российской Премьер-Лиги «Ростов» располагается на седьмом месте в турнирной таблице.

Во время загрузки произошла ошибка.
Ростов
НовостиМатчиСоставСтатистика
Брайтон & Хоув
НовостиМатчиСоставСтатистика
Мольде
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Российскую фигуристку засудили в Японии!
Русская красотка стала новой звездой биатлона!
«Я выживу»: Загитова зажгла под конец чемпионата Европы
Деньги или титул: стоит ли «Спартаку» продавать Фернандо
Смолов: Хочу извиниться перед РФ за незабитый пенальти на ЧМ
Роналду забил победный гол за «Юве» и вошел в историю Серии А
Китайский клуб КХЛ не нужен болельщикам, лиге и даже игрокам
СМИ: «Галатасарай» намерен приобрести футболиста «Спартака»
Ракицкий на данный момент на сборе «Зенита» не присутствует
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь