Агент: «Андерлехт» не делал официального предложения «Рубину» по трансферу Азмуна

«Я читал, что Азмун может перейти в “Андерлехт” за 10 миллионов евро, однако на сегодняшний день данная информация не соответствует действительности. Бельгийский клуб не делал официального запроса по трансферу футболиста. В данный момент Сердар полностью сконцентрирован на игре за национальную команду и не обращает внимания на те или иные трансферные слухи», — сказал Хагитали.