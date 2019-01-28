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13:58 (мск), источник: ТАСС

Агент: «Андерлехт» не делал официального предложения «Рубину» по трансферу Азмуна

МОСКВА, 28 января. /Корр. ТАСС Михаил Личков/. Бельгийский футбольный клуб «Андерлехт» не ведет переговоры с казанским «Рубином» о переходе нападающего Сердара Азмуна. Об этом ТАСС сообщил агент 24-летнего футболиста Мехди Хагитали.

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Источник: РИА "Новости"

Ранее бельгийская газета Nieuwsblad написала, что Азмун может перейти в «Андерлехт» за €10 млн.

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«Я читал, что Азмун может перейти в “Андерлехт” за 10 миллионов евро, однако на сегодняшний день данная информация не соответствует действительности. Бельгийский клуб не делал официального запроса по трансферу футболиста. В данный момент Сердар полностью сконцентрирован на игре за национальную команду и не обращает внимания на те или иные трансферные слухи», — сказал Хагитали.

В составе «Рубина» Азмун проводит четвертый сезон, он забил 17 мячей в 77 играх за клуб. После чемпионата мира в России игрок объявлял о завершении карьеры в сборной, но возобновил выступления и помог команде Ирана пробиться в полуфинал Кубка Азии.

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