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14:48 (мск), источник: Р-Спорт

Ракицкий на данный момент на сборе «Зенита» в Катаре не присутствует

С. -ПЕТЕРБУРГ, 28 янв — РИА Новости, Тарас Барабаш. Украинский футболист Ярослав Ракицкий на данный момент не присутствует на сборе санкт-петербургского «Зенита» в Катаре, сообщили РИА Новости несколько источников, не связанных друг с другом.

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Источник: AFP 2019

Ранее в понедельник в одной из групп в социальной сети «ВКонтакте» была опубликована фотография Ракицкого во время медобследования, подписанная следующим образом: «Ракицкий прошел медосмотр и начнет работать с “Зенитом” на сборе в Испании».

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«Ракицкого нет в расположении “Зенита” в Катаре», — сообщил РИА Новости источник, близкий к игроку.

Другой собеседник агентства заявил, что эта фотография не имеет отношения к «Зениту», она была сделана несколько лет назад, Ракицкий на сборе в Катаре отсутствует.

На данный момент РИА Новости официальными комментариями «Зенита» по данной теме не обладает.

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