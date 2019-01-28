Ракицкий на данный момент на сборе «Зенита» в Катаре не присутствует

Источник: AFP 2019

Ранее в понедельник в одной из групп в социальной сети «ВКонтакте» была опубликована фотография Ракицкого во время медобследования, подписанная следующим образом: «Ракицкий прошел медосмотр и начнет работать с “Зенитом” на сборе в Испании».

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«Ракицкого нет в расположении “Зенита” в Катаре», — сообщил РИА Новости источник, близкий к игроку.

Другой собеседник агентства заявил, что эта фотография не имеет отношения к «Зениту», она была сделана несколько лет назад, Ракицкий на сборе в Катаре отсутствует.