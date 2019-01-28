Ракицкий на данный момент на сборе «Зенита» в Катаре не присутствует
С. -ПЕТЕРБУРГ, 28 янв — РИА Новости, Тарас Барабаш. Украинский футболист Ярослав Ракицкий на данный момент не присутствует на сборе
С. -ПЕТЕРБУРГ, 28 янв — РИА Новости, Тарас Барабаш. Украинский футболист Ярослав Ракицкий на данный момент не присутствует на сборе
Ранее в понедельник в одной из групп в социальной сети «ВКонтакте» была опубликована фотография Ракицкого во время медобследования, подписанная следующим образом: «Ракицкий прошел медосмотр и начнет работать с “Зенитом” на сборе в Испании».
«Ракицкого нет в расположении “Зенита” в Катаре», — сообщил РИА Новости источник, близкий к игроку.
Другой собеседник агентства заявил, что эта фотография не имеет отношения к «Зениту», она была сделана несколько лет назад, Ракицкий на сборе в Катаре отсутствует.
На данный момент РИА Новости официальными комментариями «Зенита» по данной теме не обладает.