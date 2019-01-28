Адвокат Кокорина рассказал о состоянии футболиста в СИЗО

— В нормальном состоянии, держится. Относится ко всему этому крайне отрицательно. У него должен быть процесс реабилитации. Это не менее пяти часов в день активных занятий. Ему, конечно, в изоляторе пытаются какие-то условия создать: почаще и подольше в спортзал водить и так далее. Но это все равно один-два часа. Этого мало, чтобы нога полностью восстановилась. А сейчас наступает регресс, колено уже начинает побаливать. Получается, что возвращается все к исходному состоянию. Как он еще может относиться к тому, что его делают инвалидом за то, что он причинил легкий вред здоровью?