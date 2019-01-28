Адвокат Кокорина рассказал о состоянии футболиста в СИЗО
Адвокат нападающего «Зенита» Александра Кокорина Андрей Ромашов в интервью «СЭ» рассказал о состоянии футболиста. Он также отметил, что колено игрока уже начинает побаливать.
Адвокат нападающего «Зенита» Александра Кокорина Андрей Ромашов в интервью «СЭ» рассказал о состоянии футболиста. Он также отметил, что колено игрока уже начинает побаливать.
— В каком состоянии Кокорин?
— В нормальном состоянии, держится. Относится ко всему этому крайне отрицательно. У него должен быть процесс реабилитации. Это не менее пяти часов в день активных занятий. Ему, конечно, в изоляторе пытаются
— Проведено ли обследование колена футболиста?
— В прошлую пятницу Александра, насколько знаю, водили на рентген. Результаты пока неизвестны. Но у него же травма, была операция. Рентген этого показать не может, поэтому мы считаем, что создается видимость