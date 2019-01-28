Бывший тренер «Барселоны» вошел в штаб «Рубина»
Два испанских специалиста вошли в тренерский штаб «Рубина", сообщает официальный сайт клуба. Команду пополнили
Два испанских специалиста вошли в тренерский штаб «Рубина", сообщает официальный сайт клуба. Команду пополнили
Медель родился 11 апреля 1981 года. С 2005 по 2007 год работал с командами второго и третьего дивизионов Испании в клубах «Барселона» и «Туделано». В 2008 году получил тренерскую лицензию PRO. В 2007—2011 году работал в академии Alfaro в Испании, в 2010-м получил практику в дубле московского «Спартака». В 2011—2015 трудился в академии клуба Аль Джаиш (Катар). С 2015 по 2018 год — персональный тренер.
Даниэль Саес Ирурре родился 5 мая 1983 года. В 2004—2006 году. работал в молодежной команде «Кастельон», в 2006—2010 — в молодежке «Вильярреала», в 2011—2012 — в БАТЭ (Беларусь), в 2013—2018 — в «Валенсии».