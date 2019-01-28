Бывший тренер «Барселоны» вошел в штаб «Рубина»

Медель родился 11 апреля 1981 года. С 2005 по 2007 год работал с командами второго и третьего дивизионов Испании в клубах «Барселона» и «Туделано». В 2008 году получил тренерскую лицензию PRO. В 2007—2011 году работал в академии Alfaro в Испании, в 2010-м получил практику в дубле московского «Спартака». В 2011—2015 трудился в академии клуба Аль Джаиш (Катар). С 2015 по 2018 год — персональный тренер.