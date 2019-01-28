Футболисты «Зенита» забили пять безответных мячей «Ростову» на турнире в Катаре
ТАСС, 28 января. Футболисты
ТАСС, 28 января. Футболисты
У победителей забитыми мячами отметились Далер Кузяев (40-я минута), Артем Дзюба (53), Олег Шатов (60), Денис Терентьев (86 и 88).
«Зенит» одержал первую победу, набрал три очка и обошел «Ростов», поднявшись на третью строчку турнирной таблицы. Ростовчане, оставшись с одним очком, опустились на последнее место. В заключительном матче турнира, который пройдет во вторник, московский «Спартак» сыграет с «Локомотивом».
В турнире принимают участие четыре команды из Российской
Матчи проходят на территории спортивного комплекса Aspire в Дохе, общий призовой фонд турнира составляет $200 тыс.