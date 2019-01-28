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22:25 (мск), источник: ТАСС

Футболисты «Зенита» забили пять безответных мячей «Ростову» на турнире в Катаре

ТАСС, 28 января. Футболисты санкт-петербургского «Зенита» разгромили «Ростов» из Ростова-на-Дону со счетом 5:0 в матче третьего тура турнира «Фонбет Кубок Матч Премьер», который проходит в Катаре.

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Источник: ИТАР-ТАСС

У победителей забитыми мячами отметились Далер Кузяев (40-я минута), Артем Дзюба (53), Олег Шатов (60), Денис Терентьев (86 и 88).

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«Зенит» одержал первую победу, набрал три очка и обошел «Ростов», поднявшись на третью строчку турнирной таблицы. Ростовчане, оставшись с одним очком, опустились на последнее место. В заключительном матче турнира, который пройдет во вторник, московский «Спартак» сыграет с «Локомотивом».

В турнире принимают участие четыре команды из Российской премьер-лиги — «Зенит», «Спартак», «Локомотив» и «Ростов». Турнир проходит по круговой системе, в сумме будет проведено шесть матчей. Согласно регламенту, за победу в основное время клуб получает три очка, за победу по пенальти — два, за поражение по пенальти — одно. По ходу первого и второго таймов разрешено по пять замен, в перерыве количество замен свободное.

Матчи проходят на территории спортивного комплекса Aspire в Дохе, общий призовой фонд турнира составляет $200 тыс.

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