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22:22 (мск), источник: ТАСС

Украинский футболист Ракицкий перешел в «Зенит»

ТАСС, 28 января. Украинский защитник Ярослав Ракицкий перешел из донецкого «Шахтера» в санкт-петербургский футбольный клуб «Зенит». Об этом сообщает пресс-служба российского клуба.

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Источник: AFP 2019
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Соглашение с игроком рассчитано на 3,5 года.

Всю профессиональную карьеру Ракицкий провел в «Шахтере», в составе которого дебютировал в 2009 году и сыграл в общей сложности 326 матчей, забив 14 мячей. 29-летний футболист является шестикратным чемпионом Украины, шестикратным обладателем Кубка Украины, трехкратным обладателем Суперкубка Украины.

В составе национальной команды Украины Ракицкий провел 54 матча и отметился четырьмя голами, принимал участие в чемпионатах Европы 2012 и 2016 годов.

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