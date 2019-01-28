Украинский футболист Ракицкий перешел в «Зенит»

Соглашение с игроком рассчитано на 3,5 года.

Всю профессиональную карьеру Ракицкий провел в «Шахтере», в составе которого дебютировал в 2009 году и сыграл в общей сложности 326 матчей, забив 14 мячей. 29-летний футболист является шестикратным чемпионом Украины, шестикратным обладателем Кубка Украины, трехкратным обладателем Суперкубка Украины.