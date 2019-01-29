Сделал «Зенит» в Катаре пять

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«Ростов» — «Зенит» — 0:5 (0:1)

Голы: Кузяев, 40 (0:1). Дзюба, 53 (0:2). Шатов, 60 (0:3). Терентьев, 86 (0:4). Терентьев, 88 (0:5).

«Ростов»: Абаев (Айдаров, 46), Хаджикадунич (Новосельцев, 46), Логашов (Плиев, 46), Ингасон (Сухомлинов, 72), Паршивлюк, Гацкан, Зайнутдинов (Зуев, 46), Глебов (Трошечкин, 64), Скопинцев (Щадин, 46), Сигурдарсон (Кьяртанссон, 46), Ионов (Попов, 67).

«Зенит»: Лунев, Смольников (Анюков, 46), Нету (Мевля, 63), Иванович (Скроботов, 79), Жирков (Набиуллин, 46), Эрнани (Оздоев, 46), Маркизио (Краневиттер, 63), Мусаев (Терентьев, 79), Мак (Ригони, 46), Кузяев (Шатов, 46), Дзюба (Заболотный, 63).

Предупреждения: Глебов, 16. Гацкан, 75.

28 января. Доха. Стадион «Доха Спортс Сити».

Гоша Чернов

из Дохи

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Мощный «Ростов»

Валерий Карпин — единственный тренер, который перед началом катарского турнира открыто сказал, что результат для него не имеет значения. При этом «Ростов» как в матче со «Спартаком», так и против «Локомотива» был близок к победе, но в обоих случаях уступал. А во встрече с красно-белыми, напомню, при счете 1:1 в концовке не забил пенальти Ионов, так что сейчас у дончан могло быть на три очка больше.

Но до «Зенита» по игре желто-синие смотрятся цельно и чуть ли не лучше всех физически готовыми. Постоянный прессинг в каждом спарринге — это не просто установка Карпина на конкретные встречи, а подчеркивание своего стиля. Мощно атакуют и фланговые защитники Паршивлюк со Скопинцевым. Впрочем, для кого это вообще сюрприз?

Матч за третье место

А вот что оставалось сюрпризом, так это вялая игра «Зенита» в первых матчах. У петербуржцев в обоих случаях не имелось шансов даже на ничью, и их главный тренер Сергей Семак признавал, что брака у команды много. Но еще перед началом заключительного спарринга он успокоил болельщиков и сказал, что план на сбор уже выполнен. Исход встречи, выходит, не имел значения.

Медалей в этом турнире не дают, так что действительно «Зенит» и «Ростов» проводили товарищеский матч — шансов на первое место ни у кого из них не было. Впрочем, и в другой ситуации Карпин с Семаком наверняка выпустили бы те же составы.

У «Ростова» с первых минут вышли 20-летние Зайнутдинов и Хаджикадунич, а также 19-летний Глебов. Зайнутдинов выделялся в первом тайме — проделывал огромный объем работы в середине поля, пахал в обороне, раздавал точные передачи. Одна из них оказалась красивой и своевременной — казахский хавбек сделал пас-парашют левой «шведой» на Сигурдарсона, исландец головой пробил в угол, но Лунев перевел мяч в штангу.

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Лунев вернулся

Голкипер «Зенита» вообще стал лучшим игроком первого тайма и подтвердил, что грубая ошибка в матче со «Спартаком» на него никак не повлияла. В матче с «Ростовом» мы увидели прежнего Лунева: верно выбирающего позицию, вытаскивающего сложные мячи и успевающего на перехваты. Это и есть настоящий первый номер сборной России.

Лунев отбил даже удар Ивановича — серб чуть не срезал мяч в свои ворота после одной из подач, но вратарь «Зенита» не дал ему забить. Как и Ингасону — исландец в конце первого тайма был близок к голу.

Атака у «Зенита» поначалу не клеилась. Семак выбрал схему 4−2−3−1 с Маркизио в роли «десятки». Итальянец с ней не справился, да и не должен был — очевидно, что под нападающими ветерану действовать сложно. Ближе к концу тайма Маркизио свалился в опорную зону.

Без Паредеса

Зато достойно выглядели партнеры итальянца по центру поля — Эрнани и Мусаев. 20-летний хавбек разгонял атаки из глубины и принял на себя основную часть функций Паредеса. Его, кстати, в Дохе уже давно нет. И в «Зените» де-факто — тоже.

Теперь Семаку придется придумывать, как обходиться без Паредеса на постоянной основе, а не на временной. Этот турнир показал, что пока без аргентинца сине-бело-голубым в центре поля стало хуже. По игре «Ростов» до перерыва смотрелся предпчительнее. Правда, забил «Зенит» — Кузяев получил отличный пас с другого фланга и пустил мяч мимо Абаева. Тот случай, когда на перерыв команды ушли при том счете, который не вытекал из логики событий.

Разгром

В перерыве Семак и Карпин перетасовали составы, но, например, Дзюба остался на месте и наконец-то забил. Это первый гол форварда сборной России с 25 октября — тогда он отличился в матче Лиги Европы с «Бордо». Следом со штрафного поразил ворота дончан Шатов, хотя тут нужно отметить, что ошибся вышедший на замену вратарь Айдаров.

«Ростов» в игру так и не вернулся. И вообще растворился на поле. Дебютировал за желто-синих Попов, однако и титулованный болгарин повлиять на события матча не смог.

А вот Семак, наверное, сам того не ведая, усилил атаку, когда на замену вышел глубокий запасной Терентьев — у защитника оказалось много неизрасходованной энергии, так что он постоянно подключался к атакам и разродился дублем.