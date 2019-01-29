Сделал «Зенит» в Катаре пять
В своем заключительном матче на турнире в Дохе
В своем заключительном матче на турнире в Дохе
Россия. Фонбет Кубок Матч Премьер
«Ростов» — «Зенит» — 0:5 (0:1)
Голы: Кузяев, 40 (0:1). Дзюба, 53 (0:2). Шатов, 60 (0:3). Терентьев, 86 (0:4). Терентьев, 88 (0:5).
«Ростов»: Абаев (Айдаров, 46), Хаджикадунич (Новосельцев, 46), Логашов (Плиев, 46), Ингасон (Сухомлинов, 72), Паршивлюк, Гацкан, Зайнутдинов (Зуев, 46), Глебов (Трошечкин, 64), Скопинцев (Щадин, 46), Сигурдарсон (Кьяртанссон, 46), Ионов (Попов, 67).
«Зенит»: Лунев, Смольников (Анюков, 46), Нету (Мевля, 63), Иванович (Скроботов, 79), Жирков (Набиуллин, 46), Эрнани (Оздоев, 46), Маркизио (Краневиттер, 63), Мусаев (Терентьев, 79), Мак (Ригони, 46), Кузяев (Шатов, 46), Дзюба (Заболотный, 63).
Предупреждения: Глебов, 16. Гацкан, 75.
28 января. Доха. Стадион «Доха Спортс Сити».
Гоша Чернов
из Дохи
Валерий Карпин — единственный тренер, который перед началом катарского турнира открыто сказал, что результат для него не имеет значения. При этом «Ростов» как в матче со «Спартаком», так и против «Локомотива» был близок к победе, но в обоих случаях уступал. А во встрече с
Но до «Зенита» по игре
А вот что оставалось сюрпризом, так это вялая игра «Зенита» в первых матчах. У петербуржцев в обоих случаях не имелось шансов даже на ничью, и их главный тренер Сергей Семак признавал, что брака у команды много. Но еще перед началом заключительного спарринга он успокоил болельщиков и сказал, что план на сбор уже выполнен. Исход встречи, выходит, не имел значения.
Медалей в этом турнире не дают, так что действительно «Зенит» и «Ростов» проводили товарищеский матч — шансов на первое место ни у кого из них не было. Впрочем, и в другой ситуации Карпин с Семаком наверняка выпустили бы те же составы.
У «Ростова» с первых минут вышли 20-летние Зайнутдинов и Хаджикадунич, а также 19-летний Глебов. Зайнутдинов выделялся в первом тайме — проделывал огромный объем работы в середине поля, пахал в обороне, раздавал точные передачи. Одна из них оказалась красивой и своевременной — казахский хавбек сделал
Голкипер «Зенита» вообще стал лучшим игроком первого тайма и подтвердил, что грубая ошибка в матче со «Спартаком» на него никак не повлияла. В матче с «Ростовом» мы увидели прежнего Лунева: верно выбирающего позицию, вытаскивающего сложные мячи и успевающего на перехваты. Это и есть настоящий первый номер сборной России.
Лунев отбил даже удар Ивановича — серб чуть не срезал мяч в свои ворота после одной из подач, но вратарь «Зенита» не дал ему забить. Как и Ингасону — исландец в конце первого тайма был близок к голу.
Атака у «Зенита» поначалу не клеилась. Семак выбрал схему 4−2−3−1 с Маркизио в роли «десятки». Итальянец с ней не справился, да и не должен был — очевидно, что под нападающими ветерану действовать сложно. Ближе к концу тайма Маркизио свалился в опорную зону.
Зато достойно выглядели партнеры итальянца по центру поля — Эрнани и Мусаев. 20-летний хавбек разгонял атаки из глубины и принял на себя основную часть функций Паредеса. Его, кстати, в Дохе уже давно нет. И в «Зените»
Теперь Семаку придется придумывать, как обходиться без Паредеса на постоянной основе, а не на временной. Этот турнир показал, что пока без аргентинца
В перерыве Семак и Карпин перетасовали составы, но, например, Дзюба остался на месте и
«Ростов» в игру так и не вернулся. И вообще растворился на поле. Дебютировал за
А вот Семак, наверное, сам того не ведая, усилил атаку, когда на замену вышел глубокий запасной Терентьев — у защитника оказалось много неизрасходованной энергии, так что он постоянно подключался к атакам и разродился дублем.
Так напоследок сделал «Зенит» в Катаре пять.
Фото ФК «Зенит»