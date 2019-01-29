Защитник «Ростова» на правах аренды перешел в «Ливорно»
МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Футболист «Ростова» словенец Матия Бобен на правах аренды до конца сезона перешел в итальянский «Ливорно», сообщается в микроблоге российского клуба в Twitter.
МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Футболист «Ростова» словенец Матия Бобен на правах аренды до конца сезона перешел в итальянский «Ливорно», сообщается в микроблоге российского клуба в Twitter.
По условиям аренды, «Ливорно» может полностью выкупить права на 24-летнего защитника.
Бобен в нынешнем сезоне сыграл за «Ростов» один матч в Кубке России.