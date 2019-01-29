Текущие события
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Алавес0
Райо Вальекано1
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Эмполи1
Дженоа3
Футбол. Сборные
28.01
США3
Панама0
Футбол. Зарубежный
22:45
Арсенал
Кардифф Сити
Футбол. Зарубежный
22:45
Фулхэм
Брайтон & Хоув
Футбол. Зарубежный
22:45
Хаддерсфилд
Эвертон
Все события
Фоторепортажи
21Ты слишком молод, если не помнишь эти кадры!
13Первое дерби «Динамо» — «Спартак» в Петровском парке
00:09 (мск), источник: Р-Спорт

Защитник «Ростова» на правах аренды перешел в «Ливорно»

МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Футболист «Ростова» словенец Матия Бобен на правах аренды до конца сезона перешел в итальянский «Ливорно», сообщается в микроблоге российского клуба в Twitter.

Наверх
Во время загрузки произошла ошибка.

По условиям аренды, «Ливорно» может полностью выкупить права на 24-летнего защитника.

Бобен в нынешнем сезоне сыграл за «Ростов» один матч в Кубке России.

Ливорно
НовостиМатчиСоставСтатистика
Ростов
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Адвокат рассказала, что Кокорин сделает сразу после выхода из СИЗО
Валуев объяснил, почему окунулся в прорубь с 'подогревом'
Футболисты «Зенита» забили пять безответных мячей «Ростову»
Российский бизнесмен стал владельцем 100% акций клуба АПЛ
«Челси» и «Манчестер Юнайтед» сыграют в 1/8 финала Кубка Англии
Бывший защитник «Лиона» стал игроком тульского «Арсенала»
Определен состав сборной России на этапы КМ в США и Канаде
Дзюба: Спаллетти тоже все сборы проиграл, а потом понеслись
Сборная России одержала первую победу на ЧМ по хоккею с мячом
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь