Бакари Коне перешел в «Арсенал». И уже грозит другу Каборе из «Краснодара»
Защитник сборной
Защитник сборной
— Вариант с «Арсеналом» мне предложил мой агент Чагляр Мекер, — сказал Коне в интервью клубной
— В чемпионате России играет ваш соотечественник Шарль Каборе.
— Шарль мой лучший друг. Мы с ним общаемся практически каждый день, и он очень много положительных слов сказал о чемпионате России и «Арсенале» в частности. Отметил, что «Арсенал» серьезный клуб с большими амбициями, с которым всегда тяжело играть. Уверен, что Шарлю и его «Краснодару» придется очень сложно, когда мы сыграем с ними весной, спуску я ему точно не дам.
— Что для вас означает переход в «Арсенал»?
— Безусловно, это шаг вперед. Но теперь все зависит только от меня, нужно работать и приносить пользу своей команде.
— Стартовать придется в марте, когда еще очень холодно. К таким прелестям российского футбола готовы?
— Да, будет холодно, но если здесь играет Шарль, то и у меня проблем не возникнет.