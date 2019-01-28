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28 января, источник: Спорт-Экспресс

Бакари Коне перешел в «Арсенал». И уже грозит другу Каборе из «Краснодара»

Защитник сборной Буркина-Фасо, экс-футболист «Лиона» и «Малаги» Бакари Коне после перехода в тульский клуб рассказал о том, что прислушался к советам партнера по сборной, полузащитника «Краснодара» Шарля Каборе. 30-летний игрок подписал контракт с оружейниками на полтора года, став свободным агентом после разрыва соглашения с турецким «Анкарагюджю"​.

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Источник: https://twitter.com/pfc_arsenal

— Вариант с «Арсеналом» мне предложил мой агент Чагляр Мекер, — сказал Коне в интервью клубной пресс-службе. — Он рассказал, что в Туле очень серьезный и интересный проект. Я собрал информацию по команде, почитал прессу и посмотрел несколько видеонарезок матчей. Затем, когда я разорвал контракт с «Анкарагюджю», мы встретились со спортивным директором Андреем Рудаковым. После этой встречи понял, что этот переход будет полезен как для меня, так и для клуба.

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— В чемпионате России играет ваш соотечественник Шарль Каборе. Что-то спрашивали у него про «Арсенал» и Россию?

— Шарль мой лучший друг. Мы с ним общаемся практически каждый день, и он очень много положительных слов сказал о чемпионате России и «Арсенале» в частности. Отметил, что «Арсенал» серьезный клуб с большими амбициями, с которым всегда тяжело играть. Уверен, что Шарлю и его «Краснодару» придется очень сложно, когда мы сыграем с ними весной, спуску я ему точно не дам.

— Что для вас означает переход в «Арсенал»?

— Безусловно, это шаг вперед. Но теперь все зависит только от меня, нужно работать и приносить пользу своей команде.

— Стартовать придется в марте, когда еще очень холодно. К таким прелестям российского футбола готовы?

— Да, будет холодно, но если здесь играет Шарль, то и у меня проблем не возникнет.

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