Артем Дзюба: Спаллетти тоже все сборы проиграл, а потом понеслись

Источник: РИА "Новости"

— Как говорил Роман Павлюченко, «патроны нужно беречь», — сказал Дзюба в интервью клубной преесс-службе. — Я стараюсь беречь, но сегодня один израсходовал, там была потрясающая голевая передача. Всегда приятно побеждать, но это просто сбор, у нас подготовка к другим вещам.

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— Вы наверняка видели реакцию болельщиков в соцсетях после двух поражений. Все серьезно относятся к матчам, хоть они и товарищеские. Как успокоить болельщиков?

— Не знаю. Я видел, что многие негодуют. Я всегда говорил: не надо делать преждевременных выводов. Как сборную костерили по товарищеским играм… по контрольным играм (Дзюба улыбнулся и посмотрел в камеру. — Прим. «СЭ»)… и потом как все произошло. Давайте дождемся официальных игр, тогда и будем говорить.