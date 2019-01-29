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12:00 (мск), источник: Р-Спорт

СМИ: ЦСКА проявляет интерес к полузащитнику «Васко да Гама»

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Московский футбольный клуб ЦСКА проявляет интерес к полузащитнику бразильского «Васко да Гама» Лукасу Сантосу, сообщает Globo Esporte.

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Источник: РИА "Новости"

По данным источника, бразильский клуб уже отклонил первое предложение армейцев, но московский клуб сохраняет интерес к 19-летнему игроку и намерен сделать повторное предложение. Сумма, которую армейцы предлагали «Васко да Гама», не разглашается.

Контракт Сантоса с бразильским клубом рассчитан до конца 2020 года, «Васко да Гама» принадлежат 70% финансовых прав на контракт.

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