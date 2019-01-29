СМИ: ЦСКА проявляет интерес к полузащитнику «Васко да Гама»
МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Московский футбольный клуб ЦСКА проявляет интерес к полузащитнику бразильского «Васко да Гама» Лукасу Сантосу, сообщает Globo Esporte.
МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Московский футбольный клуб ЦСКА проявляет интерес к полузащитнику бразильского «Васко да Гама» Лукасу Сантосу, сообщает Globo Esporte.
По данным источника, бразильский клуб уже отклонил первое предложение армейцев, но московский клуб сохраняет интерес к 19-летнему игроку и намерен сделать повторное предложение. Сумма, которую армейцы предлагали «Васко да Гама», не разглашается.
Контракт Сантоса с бразильским клубом рассчитан до конца 2020 года, «Васко да Гама» принадлежат 70% финансовых прав на контракт.