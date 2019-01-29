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10:23 (мск), источник: Lenta.Ru

Украинцы взбесились из-за перехода соотечественника в «Зенит»

Украинские болельщики выразили недовольство переходом защитника Ярослава Ракицкого из донецкого «Шахтера» в петербургский «Зенит». Негативные комментарии появились в Instagram-аккаунте сине-бело-голубых.

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Источник: AFP 2019

Многие посчитали, что футболисту придется завершить выступление за сборную Украины. Пользователи писали: «Конец в сборной, добро пожаловать в Россию», «Жалко парня, придется менять гражданство!», «Все, тебе сборной не видать, езжай в свою Россию», «Принимайте крысу в стаю».

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Негатив продолжился и под последним постом Ракицкого в Instagram. Футболиста назвали предателем, дегенератом и пожелали ему развалить российский клуб. «Ты не только карьеру в “Шахтере” завершил, но и в сборной. В общем очень жаль, потеря для сборной», — подытожил один из юзеров.

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Защитник перешел в «Зенит» 28 января. Контракт футболиста с клубом рассчитан на 3,5 года.

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Финансовые условия сделки не разглашаются.

Ракицкий — воспитанник «Шахтера».

С 2009 года он выступал за основную команду.

Вместе с клубом защитник стал шестикратным чемпионом Украины. В его активе также 54 матча за национальную команду.

Украинец Ярослав Ракицкий перешел в «Зенит»
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01:28 (мск)© Ньюстюб
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