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12:48 (мск), источник: Р-Спорт

«Урал» расторг контракт с Джамалдином Ходжаниязовым

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Екатеринбургский «Урал» на своем официальном сайте объявил об уходе из команды футболиста Джамалдина Ходжаниязова.

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Как сообщается, контракт с 22-летним защитником расторгнут по обоюдному согласию сторон.

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Ходжаниязов стал игроком «Урала» в июле 2018 года и провел за уральскую команду два матча — по одному в чемпионате и Кубке России.

Ходжаниязов начал карьеру в петербургском «Зените» в 2012 году, но не смог стать игроком основной команды. В 2015 году перешел в датский «Орхус», за который играл до 2017 года и провел 36 матчей в чемпионате Дании, забив один мяч. После возвращения в Россию до «Урала» защитник выступал за петербургское «Динамо» и калининградскую «Балтику».

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