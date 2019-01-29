«Урал» расторг контракт с Джамалдином Ходжаниязовым

Ходжаниязов стал игроком «Урала» в июле 2018 года и провел за уральскую команду два матча — по одному в чемпионате и Кубке России.

Ходжаниязов начал карьеру в петербургском «Зените» в 2012 году, но не смог стать игроком основной команды. В 2015 году перешел в датский «Орхус», за который играл до 2017 года и провел 36 матчей в чемпионате Дании, забив один мяч. После возвращения в Россию до «Урала» защитник выступал за петербургское «Динамо» и калининградскую «Балтику».