РФС снял с «Енисея» запрет на регистрацию новых футболистов

Красноярский клуб был обязан выплатить задолженность по заработной плате за июль-сентябрь 2018 года, задолженность по компенсации за досрочное расторжение трудового договора и проценты за задержку выплат футболисту Александру Новикову.

«В связи с исполнением ФК “Енисей” решения палаты по разрешению споров от 22 октября 2018 года по делу по заявлению футболиста Александра Новикова в отношении “Енисея” о взыскании задолженности по трудовому договору, признании существенным нарушения трудового договора и взыскании компенсации снять соответствующий запрет на регистрацию новых футболистов с “Енисея”, наложенный в качестве обеспечительной меры», — говорится в решении РФС.