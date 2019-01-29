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13:15 (мск), источник: Р-Спорт

РФС снял с «Енисея» запрет на регистрацию новых футболистов

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Палата по разрешению споров Российского футбольного союза сняла с красноярского «Енисея» запрет на регистрацию новых игроков, об этом сообщается на официальном сайте РФС.

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Источник: РИА "Новости"

Палата по разрешению споров РФС запретила «Енисею» регистрировать новых игроков 22 октября 2018 года.

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Красноярский клуб был обязан выплатить задолженность по заработной плате за июль-сентябрь 2018 года, задолженность по компенсации за досрочное расторжение трудового договора и проценты за задержку выплат футболисту Александру Новикову.

«В связи с исполнением ФК “Енисей” решения палаты по разрешению споров от 22 октября 2018 года по делу по заявлению футболиста Александра Новикова в отношении “Енисея” о взыскании задолженности по трудовому договору, признании существенным нарушения трудового договора и взыскании компенсации снять соответствующий запрет на регистрацию новых футболистов с “Енисея”, наложенный в качестве обеспечительной меры», — говорится в решении РФС.

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