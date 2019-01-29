«Казах понравился больше». Российские СМИ оценили игру Зайнутдинова в матче с «Зенитом»

20-летний Зайнутдинов вышел в стартовом составе «Ростова», но результативными действиями не отметился. В перерыве игры его заменили.

«Гацкан — 2,0, Глебов — 2,5, Зайнутдинов — 3,0. Ветеран провел на поле все 90 минут и запомнился двумя обрезами перед своей штрафной, хоть голами они не запомнились. Глебов чередовал удачные и неудачные действия: к примеру, сразу после хорошей подачи штрафного он с углового низом выкатил мяч за лицевую. Казах понравился больше: минимум три умные обостряющие передачи в штрафную за тайм я насчитал», — говорится в материале.

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Наряду с Зайнутдиновым в «Ростове» оценку 3,0 получили также вратарь Илья Абаев, защитники Дмитрий Скопинцев, Деннис Хаджикадунич и Арсений Логашов. Больше всех у ростовчан получил нападающий Бьорн Сигурдарсон — 3,5.

Добавим, что матч с «Зенитом» стал для Зайнутдинова вторым за ростовчан на турнире. В первой игре против московского «Спартака» (1:2) казахстанец также вышел в стартовом составе и отыграл первый тайм. Игру с московским «Локомотивом» (1:1, по пенальти 3:4) он пропустил.