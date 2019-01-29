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16:02 (мск), источник: Чемпионат.com

Зарплата Акуньи в «Зените» составит 2,5 млн € в год

Как стало известно «Чемпионату», зарплата аргентинского защитника «Спортинга» Маркоса Акуньи в «Зените» составит 2,5 млн € в год.

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Источник: Reuters

Сумма может увеличиться за счёт бонусов, которые также прописаны в контракте. Соглашение аргентинца с «Зенитом» будет рассчитано на четыре года.

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Ранее сообщалось, что «Зенит» договорился о переходе 27-летнего Акуньи за € 16 млн. Сумма может возрасти ещё на € 4 млн за счёт бонусов.

Акунья перешёл в лиссабонский «Спортинг» летом 2017 года. В этом сезоне аргентинский защитник провёл 15 матчей в чемпионате Португалии, забил 1 гол и отдал 4 результативные передачи. За сборную Аргентины провёл 16 матчей. Принимал участие в чемпионате мира—2018, на котором сыграл один матч.

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