Мерси, Париж! «Зенит» не прогадает с продажей Паредеса

Источник: РИА "Новости"

Кислая мина

В последний раз в Петербурге Леандро Паредеса можно было встретить во время январского медосмотра.

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На третий день тестов, когда в клинику явились почти все зенитовские легионеры, клуб открыл двери для журналистов и предложил прессе свободно общаться с футболистами. Разговаривали действительно свободно. Даже стесняющийся своего небезупречного английского Клаудио Маркизио без проблем согласился пообщаться без помощи переводчика с итальянского. Эмилиано Ригони общался с каждым из журналистов по отдельности и терпеливо раз за разом рассказывал почему у него не получилось заиграть в «Аталанте».

Исключением был ходивший по кабинетам с кислой миной Паредес. Он отказался отвечать даже на вопросы клубного видеоблога, и всем своим видом показывал, как ему не нравится это чертово утро, этот чертов снег, эта чертова зима и эта чертова беговая дорожка.

Тогда сомнений не осталось: до закрытия трансферного окна аргентинец в «Зените» не останется. Футболист с таким настроем, да еще и обладающий немалым влиянием на соотечественников (смотрящий в рот Паредесу Себастьян Дриусси тоже отказался говорить с прессой на медосмотре, хотя у него никаких причин для душевных страданий точно не было) — это мина под атмосферу в команде. Кислая мина.

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Это не Витсель

Два года назад «Зенит» серьезно обжегся на казавшемся выгодным зимнем трансфере. У Акселя Витселя летом 2017 года заканчивался контракт, он мог уйти бесплатно, а тут в дверь клубного офиса постучали китайцы с мешком денег. Бельгийца тут же посадили в самолет до Тяньцзиня и порадовались заработанным на ровном месте 20 миллионам евро.

Эта сделка стала началом конца «Зенита» Мирчи Луческу. Без работящего Витселя рассыпалась игра в центре поля, румынский тренер стал все чаще жаловаться на судейство, проиграл в решающем матче «Спартаку» и финишировал на третьем месте.

Может ли уход Паредеса стать такой же бомбой? Маловероятно, хотя бы потому, что аргентинец и бельгиец совершенно разные по характеру. За четыре с половиной сезона в «Зените» Витсель заработал всего две красные карточки. Причем в матче квалификации Лиги чемпионов против кипрского АЕЛа удаление было совершенно несправедливым — бельгийца всю игру лупили по ногам, а когда он едва обозначил отмашку, тут же увидел перед собой красный цвет. В любом случае, всего 2 красные карточки в 178 матчах для человека, который очень продуктивно занимался разрушением — показатель неплохой дисциплины и ответственного отношения к делу.

Когда летом 2016-го Витселя вернули в «Зенит» уже после того, как он прошел медосмотр в «Ювентусе», полузащитник не стал обиженно надувать губы, а спокойно продолжил отрабатывать завершающийся контракт.

Сумрачный и взрывной Паредес — совершенно другое дело. Он здорово начал карьеру в «Зените», был одним из главных героев долгой беспроигрышной серии на старте сезона-2017/18, но как только соперники стали действовать против него внимательнее, как только стали глушить его жестким прессингом, Лео быстро сник. А уже после прихода Сергея Семака дважды подставлял команду глупыми удалениями. В случае отказа клуба от предложения «ПСЖ» красных карточек и других неприятностей, связанных с Паредесом, наверняка стало бы еще больше.

Маркизио и Мусаев

Очевидно, что «Зенит» активно ищет замену ушедшему полузащитнику. Самый свежий слух — интерес к колумбийцу из «Боки Хуниорс» Вилмару Барриосу. Но уже сейчас у Сергея Семака есть варианты игры без Паредеса. В матче с «Ростовом» в центре полузащиты вышел 20-летний воспитанник клуба Леон Мусаев. Да сыграл так, что обожающий местных ребят Петербург сразу стал требовать выпускать молодого игрока в основе почаще.

Это перспектива, а сейчас главные резервы Семака — опытные Кристиан Нобоа и Клаудио Маркизио. Те, кто говорят, что Паредес был мозговым центром «Зенита», ошибаются. Мозговым центром и лучшим футболистом был именно Нобоа. С эквадорцем в основе петербуржцы выиграли 5 матчей из 5-ти. Когда он получил травму, лидерство перешло к Паредесу и результаты постепенно пошли на спад. Восстановившийся Нобоа должен вернуть «Зениту» креатив и стать правильным примером для остальных испаноязычных игроков.

Маркизио в первой части сезона по большому счету так и не заиграл. Самый яркий перформанс итальянца — голевые ошибки в матче против ЦСКА.

Но списывать его точно рано. Полузащитник впервые уехал из родного «Ювентуса», да еще и не проходил полноценную предсезонную подготовку. Пройдут сборы и адаптация, и мы увидим другого Маркизио.

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Только бизнес

Когда «Зенит» делал массовые закупки молодых аргентинцев летом 2017-го, в клубе постоянно говорили о том, что по каждому из новичков составлен бизнес-план. С помощью Паредеса и компании планировали не только выигрывать, но и зарабатывать. Скорее всего, подразумевалось успешное выступление в Лиге Европы и попадание в Лигу чемпионов, но эта часть плана не сработала. Зато оправдал себя пункт о выгодной продаже.

Многие удивляются тому, как Паредес мог подорожать в два раза после сезона без трофеев, но здесь все просто. «Зенит» умело поймал момент покупки — «Рома» находилась под угрозой санкций от УЕФА за нарушение финансового Fair Play и готова была идти на существенные уступки, чтобы повысить доходную часть бюджета. Так сумму трансфера сбили до 23 миллионов евро.

А «ПСЖ» — тот самый статусный покупатель, для которого цена автоматически подскакивает на 5−10 миллионов.

В итоге довольными остались все — Паредес получил возможность сыграть в Лиге чемпионов, «ПСЖ» укрепил состав креативным полузащитником, «Зенит» получил солидную прибыль, а потенциальные новички петербуржцев узнали, что и отсюда можно уехать не только в Китай, но и в европейский топ-клуб.