Текущие события
Футбол. Зарубежный
22:45
Арсенал
Кардифф Сити
Футбол. Зарубежный
22:45
Фулхэм
Брайтон & Хоув
Футбол. Зарубежный
22:45
Хаддерсфилд
Эвертон
Футбол. Зарубежный
22:45
Вулверхэмптон Уондерерс
Вест Хэм Юнайтед
Футбол. Зарубежный
23:00
Манчестер Юнайтед
Бернли
Футбол. Зарубежный
23:00
Ньюкасл Юнайтед
Манчестер Сити
Все события
Фоторепортажи
12Алина Загитова не смогла защитить титул на ЧЕ
16Возможно, это лучшие кадры «Спартака»
15:28 (мск), источник: ТАСС

Футболист «Зенита» Новосельцев перешел в «Ростов» на правах аренды

ТАСС, 29 января. Защитник петербургского футбольного клуба «Зенит» Иван Новосельцев будет выступать за «Ростов» на правах аренды до конца сезона-2018/19. Об этом сообщает пресс-служба «Зенита».

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Контракт футболиста с петербургском клубом действует до лета 2021 года.

Делаем ставки!
Самое необычное из букмекерского мира

«Клуб желает Ивану Новосельцеву успешного продолжения сезона», — говорится в пресс-службе «Зенита».

Новосельцев стал игроком «Зенита» в августе 2016 года, он провел девять матчей и стал обладателем бронзовых медалей чемпионата России.

27-летний футболист также выступал на правах аренды за тульский «Арсенал» и махачкалинский «Анжи».

Во время загрузки произошла ошибка.
Зенит
НовостиМатчиСоставСтатистика
Ростов
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Медведеву это уже не довело до добра, и Загитова рискует стать следующей
Что американец Райан Бейдер сказал о Федоре Емельяненко
Мерси, Париж. «Зенит» не прогадает с продажей Паредеса
«Нужно переучивать»: почему Загитова лучше Медведевой
Федерация: Вызов Ракицкого в сборную Украины в руках тренеров
Провал в Джерси: Малкин и Кросби разбились о стену
Хабиб и Конор достигли договоренности с властями по делу о драке
«Ювентус» объявил об уходе защитника
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь