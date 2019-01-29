Футболист «Зенита» Новосельцев перешел в «Ростов» на правах аренды
ТАСС, 29 января. Защитник петербургского футбольного клуба «Зенит» Иван Новосельцев будет выступать за «Ростов» на правах аренды до конца сезона-2018/19. Об этом сообщает
ТАСС, 29 января. Защитник петербургского футбольного клуба «Зенит» Иван Новосельцев будет выступать за «Ростов» на правах аренды до конца сезона-2018/19. Об этом сообщает
Контракт футболиста с петербургском клубом действует до лета 2021 года.
«Клуб желает Ивану Новосельцеву успешного продолжения сезона», — говорится в
Новосельцев стал игроком «Зенита» в августе 2016 года, он провел девять матчей и стал обладателем бронзовых медалей чемпионата России.
27-летний футболист также выступал на правах аренды за тульский «Арсенал» и махачкалинский «Анжи».