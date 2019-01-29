Футболист «Зенита» Новосельцев перешел в «Ростов» на правах аренды

Источник: РИА "Новости"

Контракт футболиста с петербургском клубом действует до лета 2021 года.

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«Клуб желает Ивану Новосельцеву успешного продолжения сезона», — говорится в пресс-службе «Зенита».

Новосельцев стал игроком «Зенита» в августе 2016 года, он провел девять матчей и стал обладателем бронзовых медалей чемпионата России.