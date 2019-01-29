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15:48 (мск), источник: Р-Спорт

Герасимец: Паредес — классный игрок, но он мутил воду в «Зените»

С. -ПЕТЕРБУРГ, 29 янв — РИА Новости, Сергей Яременко. Бывший полузащитник петербургского «Зенита» Сергей Герасимец заявил, что ушедший во французский «ПСЖ» Леандро Паредес хоть и является классным игроком, но он плохо влиял на атмосферу внутри команды.

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Источник: РИА "Новости"

«Зенит» объявил о переходе Паредеса в «ПСЖ» во вторник. Как сообщил РИА Новости источник, знакомый с деталями перехода, общая сумма трансфера составила 47,5 миллиона евро. 24-летний аргентинец выступал за петербургский клуб с лета 2017 года. В составе «сине-бело-голубых» он провел 61 игру и забил десять мячей. В его активе девять матчей и один гол за сборную Аргентины.

«Паредес — классный игрок, один из сильнейших на этой позиции в России и даже в Европе. Но менеджмент “Зенита” провел хорошую работу и сделал все правильно: и заработали, и избавились от человека, который мутил воду. Не понятно, хотел он играть за “Зенит” или нет. С такими чемпионами не становятся», — сказал Герасимец РИА Новости по телефону.

«Зениту» нужны футболисты, которые на 100% погружены в атмосферу команды и готовы биться за ее честь. Паредес к числу таких не относился. У него были нарушения игровой дисциплины, непонятные красные карточки. Он видел в «Зените» транзитную станцию. Можно его поздравить — перешел в отличный клуб. От этого перехода будет польза и для Паредеса, и для «Зенита», — отметил Герасимец.

Бывший полузащитник «Зенита» считает, что заменой для ушедшего Паредеса может стать трио полузащитников Кристиан Нобоа — Александр Ерохин — Далер Кузяев.

«Летняя потеря Нобоа из-за травмы была более серьезной, чем потеря Паредеса сейчас. Если Нобоа вернется вместе с Ерохиным и Кузяевым, он составит идеальное сочетание для “Зенита”. Эта тройка даст нужный баланс в середине поля. Есть еще такие футболисты, как (Олег) Шатов. Есть Эрнани, (Себастьян) Дриусси, (Магомед) Оздоев — они послабее, но могут временно заменить кого-то из тройки Нобоа — Ерохин — Кузяев», — заявил эксперт.

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