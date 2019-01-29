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17:35 (мск), источник: Чемпионат.com

Фурсенко: Продажа Паредеса влияла на покупку Ракицкого

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко — о Паредесе, Ракицком и Акунье.

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Источник: РИА "Новости"

Закончилась сага о главном трансфере этой зимы в РПЛ. Паредес официально перешел в «ПСЖ». Прямо перед этим «Зенит» купил у «Шахтера» Ракицкого. Кроме того, ожидается еще приобретение Акуньи из «Спортинга». «Чемпионат» связался с президентом «Зенита» Сергеем Фурсенко и спросил обо всей это трансферной активности.

— «Зенит» больше надо поздравлять со сделкой по Паредесу или сочувствовать клубу, что расстались с сильным игроком?
— Думаю, нас надо поздравить. Проведена очень успешная сделка — одна из самых крупных в истории нашего клуба. Мы не на словах, а на деле реализуем нашу финансовую концепцию. Как вы знаете, «Зенит» входит в тридцатку самых успешных коммерческих клубов Европы. Плюс теперь мы получили новые возможности для трансферной кампании. Что касается ухода Паредеса, мы благодарны ему за очень достойную игру. За полтора года, проведенных в «Зените», Лео очень сильно повлиял на футбол нашей команды. И создал приличную конкурентную среду в преддверии ЧМ-2018. А это тоже дорогого стоит.

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— Это самый успешный трансфер в истории «Зенита», если брать в расчет суммы покупки и продажи?
 — Давайте не будем вспоминать предыдущие переходы. Конкретно этот трансфер однозначно успешен. Он дает нам возможности трансферных приобретений под нашего отечественного специалиста.

— Семак — предельно корректный и дипломатичный человек, уже несколько раз подчеркивал, что ждет трансферов. Вы обращали внимание на эти слова, реагировали на них?
 — Конечно. Мы старается выполнять запросы главного тренера. Нам естественно надо ему помочь, и мы постараемся это сделать в ближайшее время. Вернее, мы уже кое-что сделали. Но и еще будем делать.

— Сколько получит «Зенит» со сделки по Паредесу? Цифры назывались разные. 40 миллионов евро, 45, 47.
 — Мы обычно не комментируем суммы сделок.

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— У «Зенита» есть и первый футболист «на вход» — украинец Ракицкий. Почему именно он?
 — Ракицкий больше полугода находился в нашем листе интересов. Сейчас возникла возможность его приобрести, и мы договорились с «Шахтером». Это сильный футболист с отличный левой ногой. Можем играть как центрального защитника, так и полузащитника. Плюс у него очень хорошие физические кондиции. Мы только что провели медицинский осмотр. Он показал высочайшие параметры.

— Трансфер Ракицкого очень неоднозначно воспринят в Украине. Вы знаете про это?
 — Мы считаем, что в этом ракурсе переход рассматривать вообще не стоит. Футбол вне политики.

— Почему первый зимний переход у «Зенита» состоялся только в конце января, когда тренировочная работа в разгаре?
 — У «Зенита» были довольно сложные переговоры по Паредесу. А этот трансфер прямо влиял и на наши приобретения. Переговоры по Лео были длительными, и нам удалось закрыть эту сделку только вчера поздно вечером.

— Что с заменой Паредесу?
 — Мы рассматриваем разные варианты. Последнее слово будет за нашим главным тренером.

— Как вообще много приобретений у «Зенита» будет этой зимой?
 — Европейское трансферное окно закрывается 1 февраля. А российский трансферный рынок будет функционировать еще целый месяц. У нас есть возможности усилиться под возобновление чемпионата России. Я надеюсь, что и здесь мы успеем что-то сделать.

— Когда будет официальная информация по переходу Акуньи?
 — Пока здесь без комментариев.

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