Паредес попрощался с болельщиками «Зенита» на русском языке

«Я хочу поблагодарить всех сотрудников клуба, моих товарищей и всех болельщиков “Зенита” за доброе отношение и уважение в течение всего этого времени. Я узнал прекрасный город, о котором увезу лучшие воспоминания. Он всегда будет в моем сердце», — написал аргентинец.