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17:39 (мск), источник: Р-Спорт

Паредес попрощался с болельщиками «Зенита» на русском языке

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Полузащитник Леандро Паредес, перешедший из футбольного клуба «Зенит» во французский «Пари Сен-Жермен», на своей странице в Instagram попрощался с Санкт-Петербургом и болельщиками «сине-бело-голубых».

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«Я хочу поблагодарить всех сотрудников клуба, моих товарищей и всех болельщиков “Зенита” за доброе отношение и уважение в течение всего этого времени. Я узнал прекрасный город, о котором увезу лучшие воспоминания. Он всегда будет в моем сердце», — написал аргентинец.

Паредес выступал за «Зенит» с лета 2017 года. В составе санкт-петербургского клуба он провел 61 игру и забил 10 мячей.

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