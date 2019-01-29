Паредес попрощался с болельщиками «Зенита» на русском языке
МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Полузащитник Леандро Паредес, перешедший из футбольного клуба «Зенит» во французский «Пари Сен-Жермен», на своей странице в Instagram попрощался с
МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Полузащитник Леандро Паредес, перешедший из футбольного клуба «Зенит» во французский «Пари Сен-Жермен», на своей странице в Instagram попрощался с
«Я хочу поблагодарить всех сотрудников клуба, моих товарищей и всех болельщиков “Зенита” за доброе отношение и уважение в течение всего этого времени. Я узнал прекрасный город, о котором увезу лучшие воспоминания. Он всегда будет в моем сердце», — написал аргентинец.
Паредес выступал за «Зенит» с лета 2017 года. В составе