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17:41 (мск), источник: Чемпионат.com

Агент: Предложение «Галатасарая» по Зе Луишу «Спартаку» не нравится

Мануэль Пирес, агент нападающего «Спартака» Зе Луиша, подтвердил интерес к его подопечному со стороны «Галатасарая».

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Источник: РИА "Новости"

«Галатасарай» действительно хочет пополнить состав Зе Луишем, но «Спартак» не готов отпускать своего нападающего. Руководство клуба приняло решение, что у них есть три футболиста, которых они не продадут, — это Адриано, Фернандо и Зе Луиш. Возможно, позже какой-то китайский клуб сделает более выгодное предложение, которое «Спартак» примет, но предложение «Галатасарая» им не нравится, — сказал агент в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Куимовой.

В нынешнем сезоне Зе Луиш провёл в составе красно-белых в Российской Премьер-Лиге 14 матчей (из них 11 — в основном составе), в которых забил семь мячей (два — с пенальти) и получил три жёлтые карточки.

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