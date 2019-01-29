Агент: Предложение «Галатасарая» по Зе Луишу «Спартаку» не нравится

«Галатасарай» действительно хочет пополнить состав Зе Луишем, но «Спартак» не готов отпускать своего нападающего. Руководство клуба приняло решение, что у них есть три футболиста, которых они не продадут, — это Адриано, Фернандо и Зе Луиш. Возможно, позже какой-то китайский клуб сделает более выгодное предложение, которое «Спартак» примет, но предложение «Галатасарая» им не нравится, — сказал агент в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Куимовой.