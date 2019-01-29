Агент: Предложение «Галатасарая» по Зе Луишу «Спартаку» не нравится
Мануэль Пирес, агент нападающего «Спартака» Зе Луиша, подтвердил интерес к его подопечному со стороны «Галатасарая».
Мануэль Пирес, агент нападающего «Спартака» Зе Луиша, подтвердил интерес к его подопечному со стороны «Галатасарая».
«Галатасарай» действительно хочет пополнить состав Зе Луишем, но «Спартак» не готов отпускать своего нападающего. Руководство клуба приняло решение, что у них есть три футболиста, которых они не продадут, — это Адриано, Фернандо и Зе Луиш. Возможно, позже
В нынешнем сезоне Зе Луиш провёл в составе