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20:41 (мск), источник: Р-Спорт

«Краснодар» сыграл вничью с «Бэйцзин Жэньхэ» в контрольном матче

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Футболисты «Краснодара» разошлись миром с клубом китайской суперлиги «Бэйцзин Жэньхэ» в товарищеской игре на втором зимнем тренировочном сборе в Испании.

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Источник: Р-Спорт

Игра, прошедшая во вторник в Марбелье, закончилась со счетом 1:1. Единственный мяч у российской команды на 81-й минуте забил Магомед-Шапи Сулейманов.

В воскресенье «Краснодар» разными составами проведет два контрольных матча — с «Нью-Инглэнд Революшн», выступающим в MLS, и шведским «Мальмё».

Второй испанский сбор команды Мурада Мусаева продлится до 6 февраля.

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