«Краснодар» сыграл вничью с «Бэйцзин Жэньхэ» в контрольном матче
МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Футболисты «Краснодара» разошлись миром с клубом китайской суперлиги «Бэйцзин Жэньхэ» в товарищеской игре на втором зимнем тренировочном сборе в Испании.
МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Футболисты «Краснодара» разошлись миром с клубом китайской суперлиги «Бэйцзин Жэньхэ» в товарищеской игре на втором зимнем тренировочном сборе в Испании.
Игра, прошедшая во вторник в Марбелье, закончилась со счетом 1:1. Единственный мяч у российской команды на 81-й минуте забил
В воскресенье «Краснодар» разными составами проведет два контрольных матча — с «Нью-Инглэнд Революшн», выступающим в MLS, и шведским «Мальмё».
Второй испанский сбор команды Мурада Мусаева продлится до 6 февраля.