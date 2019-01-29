Гол Облякова принес ЦСКА победу над «Норшелланном» в контрольном матче
МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Футболисты московского ЦСКА одержали победу над датским «Норшелланном» в контрольном матче на
МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Футболисты московского ЦСКА одержали победу над датским «Норшелланном» в контрольном матче на
Встреча завершилась со счетом 2:1. В составе ЦСКА голы забили Федор Чалов (20-я минута, пенальти) и Иван Обляков (38). У датчан отличился Андрес Сков Ольсен (61).
Армейцы одержали третью победу в трех контрольных матчах. Следующим соперником ЦСКА на испанском сборе станет норвежский «Сарпсборг 08», встреча пройдет 2 февраля.