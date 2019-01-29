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21:18 (мск), источник: Р-Спорт

Гол Облякова принес ЦСКА победу над «Норшелланном» в контрольном матче

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Футболисты московского ЦСКА одержали победу над датским «Норшелланном» в контрольном матче на учебно-тренировочном сборе в Испании.

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Источник: Р-Спорт

Встреча завершилась со счетом 2:1. В составе ЦСКА голы забили Федор Чалов (20-я минута, пенальти) и Иван Обляков (38). У датчан отличился Андрес Сков Ольсен (61).

Армейцы одержали третью победу в трех контрольных матчах. Следующим соперником ЦСКА на испанском сборе станет норвежский «Сарпсборг 08», встреча пройдет 2 февраля.

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