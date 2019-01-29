«Спартак» выиграл футбольный турнир в Катаре, одержав победы во всех матчах
ТАСС, 29 января. «Спартак» разгромил «Локомотив» со счетом 4:0 и стал победителем футбольного турнира «Фонбет Кубок Матч Премьер», который завершился в Катаре.
ТАСС, 29 января. «Спартак» разгромил «Локомотив» со счетом 4:0 и стал победителем футбольного турнира «Фонбет Кубок Матч Премьер», который завершился в Катаре.
Голы забили Айртон (1-я минута), Александр Ломовицкий (31) и Зе Луиш (85, 87). Для бразильского защитника «Спартака» Айртона этот мяч стал первым в составе клуба.
«Спартак» на турнире одержал три победы в трех матчах, в каждой игре забивая не менее двух мячей. В двух предыдущих встречах
«Спартак» набрал девять очков и закончил турнир на первом месте в турнирной таблице. Вторым стал «Локомотив», на счету железнодорожников пять очков. Третье место занял «Зенит» с тремя очками, четвертое — «Ростов», набравший одно очко. Лучшими бомбардирами турнира стали Денис Глушаков, Луис Адриано, Зе Луиш (все — «Спартак») и Видар Кьяртанссон («Ростов»), на счету которых по два мяча.
В турнире принимали участие четыре команды из Российской
Матчи проходили на территории спортивного комплекса Aspire в Дохе. Общий призовой фонд турнира составил $200 тыс., в результате сыгранных матчей «Спартак» получил $80 тыс., «Локомотив» — $50 тыс., «Зенит» — $40 тыс., «Ростов» — $30 тыс.