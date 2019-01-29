«Спартак» выиграл футбольный турнир в Катаре, одержав победы во всех матчах

Источник: ИТАР-ТАСС

Голы забили Айртон (1-я минута), Александр Ломовицкий (31) и Зе Луиш (85, 87). Для бразильского защитника «Спартака» Айртона этот мяч стал первым в составе клуба.

«Спартак» на турнире одержал три победы в трех матчах, в каждой игре забивая не менее двух мячей. В двух предыдущих встречах красно-белые обыграли «Ростов» (2:1) и «Зенит» (3:0). «Локомотив» потерпел на турнире первое поражение и впервые пропустил более одного мяча.

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«Спартак» набрал девять очков и закончил турнир на первом месте в турнирной таблице. Вторым стал «Локомотив», на счету железнодорожников пять очков. Третье место занял «Зенит» с тремя очками, четвертое — «Ростов», набравший одно очко. Лучшими бомбардирами турнира стали Денис Глушаков, Луис Адриано, Зе Луиш (все — «Спартак») и Видар Кьяртанссон («Ростов»), на счету которых по два мяча.

В турнире принимали участие четыре команды из Российской премьер-лиги — «Зенит», «Спартак», «Локомотив» и «Ростов». Турнир прошел по круговой системе, в сумме было проведено шесть матчей. Согласно регламенту, за победу в основное время клуб получал три очка, за победу по пенальти — два, за поражение по пенальти — одно.