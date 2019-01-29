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22:59 (мск), источник: Р-Спорт

Федун увидел в Дохе игру «Спартака», о которой он мечтал

ДОХА (Катар), 29 янв — РИА Новости, Сергей Астахов. Председатель совета директоров московского футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун заявил, что на товарищеском турнире Кубок Матч Премьер увидел в исполнении своей команды игру, которую он всегда хотел видеть.

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Источник: Р-Спорт

«Спартак» во вторник разгромил московский «Локомотив» со счетом 4:0 и одержал победу в турнире, прошедшем в Дохе.

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«Счет не волнует, важно, что есть две вещи: игра, которую я всегда хотел видеть с комбинациями и забеганиями, и молодые ребята, выходящие на замену, стараются конкурировать», — сказал Федун журналистам.

«Любая победа приятна, даже когда ты играешь во дворе, тем более что тут такие достойные соперники. При мне один раз выигрывали (турнир на сборах) давно в Марбелье. Но там был совсем другой состав участников, а здесь достойные команды. Это (победа) ни о чем не говорит, только о том, что наша команда в данный момент играет нормально. Что приятно, видно, что команда играет, не мучается, а побеждает за счет игры, комбинаций», — подчеркнул Федун.

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