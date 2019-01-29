Федун увидел в Дохе игру «Спартака», о которой он мечтал

«Любая победа приятна, даже когда ты играешь во дворе, тем более что тут такие достойные соперники. При мне один раз выигрывали (турнир на сборах) давно в Марбелье. Но там был совсем другой состав участников, а здесь достойные команды. Это (победа) ни о чем не говорит, только о том, что наша команда в данный момент играет нормально. Что приятно, видно, что команда играет, не мучается, а побеждает за счет игры, комбинаций», — подчеркнул Федун.