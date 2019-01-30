В Екатеринбурге автобус «Урала» попал в ДТП

Источник: РИА "Новости"

«Сообщение о ДТП на 71-м километре екатеринбургской кольцевой автодороги поступило во вторник около 19.30 мск. Автобус съехал в кювет, пострадавших нет», — сказала собеседница агентства.

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Как пояснил водитель сотрудникам ГИБДД, он пытался уйти столкновения с другим автомобилем и не справился с управлением. Сейчас по факту аварии проводится проверка, добавили в ведомстве.