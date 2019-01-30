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10:08 (мск), источник: Р-Спорт

В Екатеринбурге автобус «Урала» попал в ДТП

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 янв — РИА Новости. Автобус футбольного клуба «Урал» попал в аварию на кольцевой дороге Екатеринбурга, сообщили РИА Новости в отделении пропаганды городского управления ГИБДД.

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Источник: РИА "Новости"

«Сообщение о ДТП на 71-м километре екатеринбургской кольцевой автодороги поступило во вторник около 19.30 мск. Автобус съехал в кювет, пострадавших нет», — сказала собеседница агентства.

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Как пояснил водитель сотрудникам ГИБДД, он пытался уйти столкновения с другим автомобилем и не справился с управлением. Сейчас по факту аварии проводится проверка, добавили в ведомстве.

«Урал» выступает в премьер-лиге, 29 января футболисты, как сообщается на официальном сайте клуба, приступили к тренировкам на Кипре в рамках подготовки к весеннему отрезку чемпионата России.

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