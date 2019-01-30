В Екатеринбурге автобус «Урала» попал в ДТП
ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 янв — РИА Новости. Автобус футбольного клуба «Урал» попал в аварию на кольцевой дороге Екатеринбурга, сообщили РИА Новости в отделении пропаганды городского управления ГИБДД.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 янв — РИА Новости. Автобус футбольного клуба «Урал» попал в аварию на кольцевой дороге Екатеринбурга, сообщили РИА Новости в отделении пропаганды городского управления ГИБДД.
«Сообщение о ДТП на 71-м километре екатеринбургской кольцевой автодороги поступило во вторник около 19.30 мск. Автобус съехал в кювет, пострадавших нет», — сказала собеседница агентства.
Как пояснил водитель сотрудникам ГИБДД, он пытался уйти столкновения с другим автомобилем и не справился с управлением. Сейчас по факту аварии проводится проверка, добавили в ведомстве.
«Урал» выступает в