Текущие события
Футбол. Зарубежный
22:45
Борнмут
Челси
Футбол. Зарубежный
22:45
Саутгемптон
Кристал Пэлас
Футбол. Зарубежный
23:00
Нант
Сент-Этьен
Футбол. Зарубежный
23:00
Ливерпуль
Лестер
Футбол. Зарубежный
23:00
Тоттенхэм Хотспур
Уотфорд
Футбол. Зарубежный
29.01
Ньюкасл Юнайтед2
Манчестер Сити1
Все события
Фоторепортажи
17Катер Семака и Акинфеева, Бебето — агент ЦСКА
15От капитана «Локо» до капитана «Спартака»
12:39 (мск), источник: Р-Спорт

СМИ: Защитник «Зенита» прошел медицинский осмотр в «Спортинге»

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Защитник футбольного клуба «Зенит» Луиш Нету прошел медицинский осмотр для перехода в португальский «Спортинг», сообщает A Bola.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Контракт Нету с «Зенитом» истекает по окончании сезона-2018/19. Ранее A Bola сообщила, что Нету может перейти в лиссабонский «Спортинг» в летнее трансферное окно на правах свободного агента.

Делаем ставки!
Самое необычное из букмекерского мира

По данным источника, Нету находится в Португалии и уже прошел медосмотр. Ожидается, что игрок подпишет со «Спортингом» трехлетний контракт, который начнет действовать со следующего сезона.

Ранее в январе агент футболиста Бруну Карвалью сообщил РИА Новости, что за слухами о переходе Нету в «Спортинг» или другие клубы в летнее трансферное окно ничего не стоит.

В текущем чемпионате России Нету провел 11 матчей за «сине-бело-голубых». Также на счету 30-летнего португальца восемь игр в Лиге Европы и две встречи в Кубке России.

Зенит
НовостиМатчиСоставСтатистика
Спортинг
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Адвокат рассказала, что Кокорин сделает сразу после выхода из СИЗО
Валуев объяснил, почему окунулся в прорубь с 'подогревом'
«Манчестер Сити» проиграл «Ньюкаслу» в АПЛ
Болельщики «Коламбуса» освистали Панарина во время матча
Нурмагомедов рискует лишиться чемпионского титула UFC
«Это какой-то крах»: почему Загитова вновь провалилась
Жардим рассказал о проблемах Головина со здоровьем
СМИ: Экс-игрок сборной Швейцарии хочет биться за пост главы ФИФА
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь