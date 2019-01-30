СМИ: Защитник «Зенита» прошел медицинский осмотр в «Спортинге»
МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Защитник футбольного клуба «Зенит» Луиш Нету прошел медицинский осмотр для перехода в португальский «Спортинг», сообщает A Bola.
МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Защитник футбольного клуба «Зенит» Луиш Нету прошел медицинский осмотр для перехода в португальский «Спортинг», сообщает A Bola.
Контракт Нету с «Зенитом» истекает по окончании сезона-2018/19. Ранее A Bola сообщила, что Нету может перейти в лиссабонский «Спортинг» в летнее трансферное окно на правах свободного агента.
По данным источника, Нету находится в Португалии и уже прошел медосмотр. Ожидается, что игрок подпишет со «Спортингом» трехлетний контракт, который начнет действовать со следующего сезона.
Ранее в январе агент футболиста Бруну Карвалью сообщил РИА Новости, что за слухами о переходе Нету в «Спортинг» или другие клубы в летнее трансферное окно ничего не стоит.
В текущем чемпионате России Нету провел 11 матчей за «сине-бело-голубых». Также на счету 30-летнего португальца восемь игр в Лиге Европы и две встречи в Кубке России.