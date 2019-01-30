Источник: «Зенит» сделал предложение «Рубину» о покупке Азмуна за € 10 млн

Отмечается, что между клубами идёт процесс переговоров и в мельчайших деталях обсуждается сумма компенсации, различные бонусы (за итоговое место, успехи в еврокубках и так далее), процент с будущей продажи и другое.

Ранее в СМИ сообщалось, что на 24-летнего футболиста нацелился «Андерлехт». Азмун выступал в Кубке Азии в составе сборной Ирана. В пяти матчах турнира Сердар записал на свой счёт 4 гола и 1 результативную передачу, чем помог национальной команде выйти в полуфинал, где она встретилась со сборной Японии и уступила ей.