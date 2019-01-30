Тренер «Анжи» рассказал, что на домашнем стадионе команды снимают газон из-за долгов

Источник: РИА "Новости"

«Анжи» испытывает проблемы с финансированием. В начале сезона руководство клуба обращалось к правительству Дагестана с просьбой о помощи, но поддержки не получило.

«Финансовая ситуация в клубе с каждым днем ухудшается, сегодня на стадионе начали снимать газон, но мы не отчаиваемся, — сказал Адиев. — Моя задача — готовить команду к чемпионату, я стараюсь со своей задачей справиться. Помимо своих профессиональных обязанностей, у меня есть этическо-моральные обязательства перед руководством, которое доверило мне клуб премьер-лиги. Конечно, они рисковали, когда меня назначали, и самое легкое, что я могу сейчас сделать, это развернуться и уйти».

Делаем ставки! Самое необычное из букмекерского мира

Ранее Адиев сообщил ТАСС, что у него есть несколько предложений из других клубов. «Я уже говорил, что мне есть куда уйти, без работы не останусь, но учитывая некие свои обязательства, я хочу быть честен перед своими руководителями, в трудной ситуации не бежать с тонущего корабля. И, конечно, я благодарен болельщикам, которые со мной на протяжении всего сезона, в начале они были скептически настроены, но по ходу чемпионата я ни одного упрека в свой адрес не слышал, было бы неправильно сбежать», — отметил Адиев.

«Пока клуб есть, я останусь, доработаю до конца чемпионата, пока останется хоть какой-то минимальный состав, я же не могу выйти и сам играть. На сегодняшний день тяжело что-то прогнозировать, в любой момент нас может покинуть какой-то футболист, спортивный директор подтвердил, что все в обойме, но к вечеру может ситуация измениться», — заключил Адиев.