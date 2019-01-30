Тренер «Анжи» рассказал, что на домашнем стадионе команды снимают газон из-за долгов
МОСКВА, 30 января. /Корр. ТАСС Екатерина Пошвина/. На стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске начали снимать газон
МОСКВА, 30 января. /Корр. ТАСС Екатерина Пошвина/. На стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске начали снимать газон
«Анжи» испытывает проблемы с финансированием. В начале сезона руководство клуба обращалось к правительству Дагестана с просьбой о помощи, но поддержки не получило.
«Финансовая ситуация в клубе с каждым днем ухудшается, сегодня на стадионе начали снимать газон, но мы не отчаиваемся, — сказал Адиев. — Моя задача — готовить команду к чемпионату, я стараюсь со своей задачей справиться. Помимо своих профессиональных обязанностей, у меня есть
Ранее Адиев сообщил ТАСС, что у него есть несколько предложений из других клубов. «Я уже говорил, что мне есть куда уйти, без работы не останусь, но учитывая некие свои обязательства, я хочу быть честен перед своими руководителями, в трудной ситуации не бежать с тонущего корабля. И, конечно, я благодарен болельщикам, которые со мной на протяжении всего сезона, в начале они были скептически настроены, но по ходу чемпионата я ни одного упрека в свой адрес не слышал, было бы неправильно сбежать», — отметил Адиев.
«Пока клуб есть, я останусь, доработаю до конца чемпионата, пока останется хоть
Махачкалинский клуб занимает 15-е место в турнирной таблице Российской