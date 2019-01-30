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14:31 (мск), источник: ТАСС

ФК «Анжи» доиграет сезон на своем стадионе

МОСКВА, 30 января. /Корр. ТАСС Екатерина Пошвина/. Махачкалинский футбольный клуб «Анжи» сможет доиграть текущий сезон Российской премьер-лиги (РПЛ) на «Анжи-Арене». Об этом ТАСС сообщил генеральный директор клуба Абсалутдин Агарагимов.

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Источник: РИА "Новости"

Ранее главный тренер «Анжи» Магомед Адиев сообщил ТАСС, что газон на стадионе «Анжи-Арена» убирают из-за финансовой ситуации в клубе.

«Да, перед стадионом есть долги, но это не повод снимать газон — у нас единственный лицензированный стадион, до конца сезона мы точно доиграем на нем, — сказал Агарагимов. — Я не знаю, кто запустил эти слухи, но на фотографии, которая распространилась в интернете, видно, что газон аккуратно убрали рулоном с одной стороны, а на этом участке проходит коллектор, отопительная система. Проводится плановая подготовка стадиона к сезону, к запуску подогрева, за 20 дней до начала первой игры мы начинаем включать подогрев, чтобы трава начала расти. На время этих работ газон снимается, люди спускаются вниз и смотрят, все ли там в порядке, а по завершении данных работ рулон газона вернут на место».

Агарагимов отметил, что ситуация в клубе не изменилась. «Никаких изменений в финансовом вопросе нет, мы надеемся на лучшее, ведем переговоры», — добавил Агарагимов.

«Анжи» испытывает проблемы с финансированием. В начале сезона руководство клуба обращалось к правительству Дагестана с просьбой о помощи, но поддержки не получило. Махачкалинский клуб занимает 15-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги после 17 туров, набрав 15 очков.

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