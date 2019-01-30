ФК «Анжи» доиграет сезон на своем стадионе

«Да, перед стадионом есть долги, но это не повод снимать газон — у нас единственный лицензированный стадион, до конца сезона мы точно доиграем на нем, — сказал Агарагимов. — Я не знаю, кто запустил эти слухи, но на фотографии, которая распространилась в интернете, видно, что газон аккуратно убрали рулоном с одной стороны, а на этом участке проходит коллектор, отопительная система. Проводится плановая подготовка стадиона к сезону, к запуску подогрева, за 20 дней до начала первой игры мы начинаем включать подогрев, чтобы трава начала расти. На время этих работ газон снимается, люди спускаются вниз и смотрят, все ли там в порядке, а по завершении данных работ рулон газона вернут на место».