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14:35 (мск), источник: ТАСС

Семак не сомневается в профессиональных качествах футболиста «Зенита» Ракицкого

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 января. /ТАСС/. Главный тренер петербургского футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак не сомневается в профессионализме новичка команды — украинского защитника Ярослава Ракицкого. Об этом он рассказал на пресс-конференции.

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Источник: РИА "Новости"

29-летний Ракицкий в понедельник подписал контракт с «Зенитом» на 3,5 года.

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Всю профессиональную карьеру защитник провел в донецком «Шахтере», в составе которого сыграл 326 матчей и забил 14 мячей.

«Я никогда не сомневался в его профессиональных качествах и рад, что такой игрок будет помогать нашей команде», — сказал Семак, добавив, что игрок примет участие уже в ближайших сборах команды.

«Уже завтра вылетаем на сборы. Думаю, что никаких проблем в связи с переменой места жительства не возникнет», — отметил тренер.

Ракицкий является шестикратным чемпионом Украины, шестикратным обладателем Кубка Украины, трехкратным обладателем Суперкубка Украины. В составе национальной команды Украины Ракицкий провел 54 матча и отметился четырьмя голами.

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