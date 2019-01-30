Семак не сомневается в профессиональных качествах футболиста «Зенита» Ракицкого

29-летний Ракицкий в понедельник подписал контракт с «Зенитом» на 3,5 года.
Всю профессиональную карьеру защитник провел в донецком «Шахтере», в составе которого сыграл 326 матчей и забил 14 мячей.
«Я никогда не сомневался в его профессиональных качествах и рад, что такой игрок будет помогать нашей команде», — сказал Семак, добавив, что игрок примет участие уже в ближайших сборах команды.
«Уже завтра вылетаем на сборы. Думаю, что никаких проблем в связи с переменой места жительства не возникнет», — отметил тренер.
Ракицкий является шестикратным чемпионом Украины, шестикратным обладателем Кубка Украины, трехкратным обладателем Суперкубка Украины. В составе национальной команды Украины Ракицкий провел 54 матча и отметился четырьмя голами.