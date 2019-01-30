Ракицкий заявил, что чемпионат России по футболу на голову выше украинского

Источник: AFP 2019

29-летний украинский футболист в понедельник подписал контракт с «Зенитом», соглашение рассчитано на 3,5 года. «Понятно, что российский чемпионат сейчас на голову, на две сильнее украинского. Украинский чемпионат сейчас очень слабый и не очень интересный», — сказал Ракицкий.

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Он добавил, что ему самому давно хотелось сменить клуб. «Самому хотелось перейти в команду высокого уровня, в хороший чемпионат. Тем более, если это “Зенит”, я очень рад», — отметил футболист.

Ракицкий также отметил, что находится в прекрасной физической форме. «Физически я чувствую себя прекрасно, мне 29 лет — самый разгар карьеры. Я готов играть за команду, за город. Я буду себя отдавать полностью, в этом будьте спокойны», — отметил футболист.

Футболист также рассказал, что когда получил предложение от Семака на переход в «Зенит», то сразу согласился. «Принимал решение лично я после того, как Сергей Богданович [Семак] позвонил мне и спросил, хочу ли я перейти в команду, я не думал и сразу сказал, что хочу перейти», — отметил игрок.