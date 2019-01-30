Ракицкий заявил, что чемпионат России по футболу на голову выше украинского

29-летний украинский футболист в понедельник подписал контракт с «Зенитом», соглашение рассчитано на 3,5 года. «Понятно, что российский чемпионат сейчас на голову, на две сильнее украинского. Украинский чемпионат сейчас очень слабый и не очень интересный», — сказал Ракицкий.
Он добавил, что ему самому давно хотелось сменить клуб. «Самому хотелось перейти в команду высокого уровня, в хороший чемпионат. Тем более, если это “Зенит”, я очень рад», — отметил футболист.
Ракицкий также отметил, что находится в прекрасной физической форме. «Физически я чувствую себя прекрасно, мне 29 лет — самый разгар карьеры. Я готов играть за команду, за город. Я буду себя отдавать полностью, в этом будьте спокойны», — отметил футболист.
Футболист также рассказал, что когда получил предложение от Семака на переход в «Зенит», то сразу согласился. «Принимал решение лично я после того, как Сергей Богданович [Семак] позвонил мне и спросил, хочу ли я перейти в команду, я не думал и сразу сказал, что хочу перейти», — отметил игрок.
Всю профессиональную карьеру Ракицкий провел в донецком «Шахтере», в составе которого дебютировал в 2009 году и сыграл в общей сложности 326 матчей, забив 14 мячей. Футболист является шестикратным чемпионом Украины, шестикратным обладателем Кубка Украины, трехкратным обладателем Суперкубка Украины. В составе национальной команды Украины Ракицкий провел 54 матча и отметился четырьмя голами, он принимал участие в двух чемпионатах Европы.