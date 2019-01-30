ФК «Уфа» отпустил Шелию бесплатно, но в будущем может заработать на вратаре 1 млн. евро

«Конечно, мы должны выйти в премьер-лигу с одного из двух первых мест — иного и не подразумевается. Да и у “Уфы” стоит задача финишировать не ниже 12-й строчки. Надеюсь, она ее решит, — сказал голкипер. — Но это футбол, все возможно. Не исключено, Газизов [ гендиректор “Уфы” ] что-то знает! Это его право — настоять на таком пункте. Просил Шамиля Камиловича, чтобы сумма была хотя бы в рублях, а не в долларах или евро, но он не уступил».