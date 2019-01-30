ФК «Уфа» отпустил Шелию бесплатно, но в будущем может заработать на вратаре 1 млн. евро

По словам Шелии, башкирская команда отпустила игрока бесплатно, но в договоре прописала один немаловажный пункт с точки зрения футбольного бизнеса.
Условие — Гиорги Шелия не может играть против «Уфы» в стыковых матчах, иначе «Тамбову» придется заплатить неустойку в один миллион евро.
«Конечно, мы должны выйти в премьер-лигу с одного из двух первых мест — иного и не подразумевается. Да и у “Уфы” стоит задача финишировать не ниже 12-й строчки. Надеюсь, она ее решит, — сказал голкипер. — Но это футбол, все возможно. Не исключено, Газизов [ гендиректор “Уфы” ] что-то знает! Это его право — настоять на таком пункте. Просил Шамиля Камиловича, чтобы сумма была хотя бы в рублях, а не в долларах или евро, но он не уступил».
Напомним, Гиорги Шелия расторг контракт с ФК «Уфа» по обоюдному согласию сторон в начале 2019 года.
Команда Дмитрия Кириченко на данный момент занимает 14 строчку в таблице РПЛ (зона стыковых матчей). ФК «Тамбов» после первой части сезона ФНЛ лидирует в турнирной таблице и претендует на выход в Премьер-лигу.