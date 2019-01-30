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14:46 (мск), источник: ТАСС

«Анжи» рассчитывает на поддержку кандидата на пост президента РФС Дюкова

МОСКВА, 30 января. /Корр. ТАСС Екатерина Пошвина/. Махачкалинский футбольный клуб «Анжи» надеется на поддержку со стороны кандидата на пост президента Российского футбольного союза (РФС) Александра Дюкова. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор клуба Абсалутдин Агарагимов.

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Источник: РИА "Новости"

«Анжи» испытывает проблемы с финансированием. В начале сезона руководство клуба обращалось к правительству Дагестана с просьбой о помощи, но поддержки не получило.

«Конечно, мы рассчитываем на поддержку Дюкова, — сказал Агарагимов. — Он футбольный человек, много лет работает в футболе, поэтому мы всегда относимся к таким кандидатурам с положительной стороны. В такой сфере должны работать только футбольные люди, которые понимают все проблемы российского футбола. Мы знаем его основной акцент работы — поддержка детско-юношеского футбола, и мы тоже поддерживаем эту политику и считаем, что это наше будущее».

Выборы президента РФС пройдут 22 февраля. Председатель совета директоров петербургского «Зенита» Дюков является единственным кандидатом на пост главы РФС.

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