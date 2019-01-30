«Анжи» рассчитывает на поддержку кандидата на пост президента РФС Дюкова

«Конечно, мы рассчитываем на поддержку Дюкова, — сказал Агарагимов. — Он футбольный человек, много лет работает в футболе, поэтому мы всегда относимся к таким кандидатурам с положительной стороны. В такой сфере должны работать только футбольные люди, которые понимают все проблемы российского футбола. Мы знаем его основной акцент работы — поддержка детско-юношеского футбола, и мы тоже поддерживаем эту политику и считаем, что это наше будущее».