Текущие события
Футбол. Зарубежный
22:45
Борнмут
Челси
Футбол. Зарубежный
22:45
Саутгемптон
Кристал Пэлас
Футбол. Зарубежный
23:00
Нант
Сент-Этьен
Футбол. Зарубежный
23:00
Ливерпуль
Лестер
Футбол. Зарубежный
23:00
Тоттенхэм Хотспур
Уотфорд
Футбол. Зарубежный
29.01
Ньюкасл Юнайтед2
Манчестер Сити1
Все события
Фоторепортажи
16Шах и мат Владимира Крамника
12Алина Загитова не смогла защитить титул на ЧЕ
15:36 (мск), источник: ТАСС

«Зенит» не планирует использовать защитника Ракицкого на других позициях

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 января. /ТАСС/. Центральный защитник Ярослав Ракицкий будет играть в петербургском футбольном клубе «Зенит» на привычной для него позиции. Об этом на пресс-конференции сообщил главный тренер команды Сергей Семак.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

29-летний Ракицкий в понедельник подписал контракт с «Зенитом» на 3,5 года. Всю профессиональную карьеру защитник провел в донецком «Шахтере», в составе которого сыграл 326 матчей и забил 14 мячей.

«Конечно, мы учитывали [его универсальность], но я думаю, что его использование на непривычных позициях маловероятно. У нас идея и задача использовать его там, где ему будет удобно и комфортно, где он принесет наибольшую пользу — на данный момент это игра в обороне», — сказал Семак.

«Ярослав может играть при схемах в четыре защитника и с тремя центральными. Никаких проблем не возникнет, у него есть прекрасное понимание игры, это очень важно», — отметил тренер.

Футболист является шестикратным чемпионом Украины, шестикратным обладателем Кубка Украины, трехкратным обладателем Суперкубка Украины. В составе национальной команды Украины Ракицкий провел 54 матча и отметился четырьмя голами.

Зенит
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Медведеву это уже не довело до добра, и Загитова рискует стать следующей
Что американец Райан Бейдер сказал о Федоре Емельяненко
«Пусть не прячется». В Америке хотят правды от Панарина
Ракицкий: У меня вся семья связана с Петербургом
Сын советских олимпийских чемпионов хочет попасть в сборную США
ПСЖ ожидает возвращение Неймара через десять недель
СМИ: Игрок «Боки Хуниорс» перейдет в «Зенит» за 20 млн долларов
Чешский клуб выкупил у «Краснодара» трансфер россиянина
СМИ: Защитник «Зенита» прошел медицинский осмотр в «Спортинге»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь