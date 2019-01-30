«Зенит» не планирует использовать защитника Ракицкого на других позициях

29-летний Ракицкий в понедельник подписал контракт с «Зенитом» на 3,5 года. Всю профессиональную карьеру защитник провел в донецком «Шахтере», в составе которого сыграл 326 матчей и забил 14 мячей.

«Конечно, мы учитывали [его универсальность], но я думаю, что его использование на непривычных позициях маловероятно. У нас идея и задача использовать его там, где ему будет удобно и комфортно, где он принесет наибольшую пользу — на данный момент это игра в обороне», — сказал Семак.