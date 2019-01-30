Ракицкий: У меня вся семья связана с Петербургом

Источник: РИА "Новости"

«Зенит» объявил о переходе Ракицкого в понедельник.

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29-летний защитник в составе «Шахтера» провел 326 матчей и забил 14 голов, семь раз становился чемпионом Украины и по шесть раз выигрывал Кубок и Суперкубок страны.

«Готов биться за команду и город. Будьте спокойны — буду отдавать себя полностью. У меня вся семья — мама и дядя — учились в Петербурге. Даже няня, которая воспитывает наших детей, жила здесь до 17-ти лет. Отец переехал сюда более 20 лет назад, с тех пор живет здесь. Хотя я с ним не так часто общаюсь», — сказал Ракицкий на пресс-конференции.