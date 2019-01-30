Ракицкий: У меня вся семья связана с Петербургом
С. -ПЕТЕРБУРГ, 30 янв — РИА Новости, Сергей Яременко. Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий рассказал, что вся его семья так или иначе связана с
С. -ПЕТЕРБУРГ, 30 янв — РИА Новости, Сергей Яременко. Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий рассказал, что вся его семья так или иначе связана с
«Зенит» объявил о переходе Ракицкого в понедельник.
29-летний защитник в составе «Шахтера» провел 326 матчей и забил 14 голов, семь раз становился чемпионом Украины и по шесть раз выигрывал Кубок и Суперкубок страны.
«Готов биться за команду и город. Будьте спокойны — буду отдавать себя полностью. У меня вся семья — мама и дядя — учились в Петербурге. Даже няня, которая воспитывает наших детей, жила здесь до 17-ти лет. Отец переехал сюда более 20 лет назад, с тех пор живет здесь. Хотя я с ним не так часто общаюсь», — сказал Ракицкий на
Защитник поблагодарил нынешнего тренера и бывшего игрока «Зенита» Анатолия Тимощука за то, что он оставил ему 44-й игровой номер. «Спасибо Толику (Тимощуку) за то, что он закончил карьеру и оставил мне 44-й номер. Повезло, что он был свободен. Мне дали этот номер, когда я пришел в “Шахтер”, и с тех пор я влюбился в него», — заявил новичок «Зенита».