Текущие события
Футбол. Зарубежный
22:45
Борнмут
Челси
Футбол. Зарубежный
22:45
Саутгемптон
Кристал Пэлас
Футбол. Зарубежный
23:00
Нант
Сент-Этьен
Футбол. Зарубежный
23:00
Ливерпуль
Лестер
Футбол. Зарубежный
23:00
Тоттенхэм Хотспур
Уотфорд
Футбол. Зарубежный
29.01
Ньюкасл Юнайтед2
Манчестер Сити1
Все события
Фоторепортажи
16Шах и мат Владимира Крамника
12Алина Загитова не смогла защитить титул на ЧЕ
15:43 (мск), источник: Р-Спорт

Ракицкий: У меня вся семья связана с Петербургом

С. -ПЕТЕРБУРГ, 30 янв — РИА Новости, Сергей Яременко. Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий рассказал, что вся его семья так или иначе связана с Санкт-Петербургом.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

«Зенит» объявил о переходе Ракицкого в понедельник.

Делаем ставки!
Самое необычное из букмекерского мира

29-летний защитник в составе «Шахтера» провел 326 матчей и забил 14 голов, семь раз становился чемпионом Украины и по шесть раз выигрывал Кубок и Суперкубок страны.

«Готов биться за команду и город. Будьте спокойны — буду отдавать себя полностью. У меня вся семья — мама и дядя — учились в Петербурге. Даже няня, которая воспитывает наших детей, жила здесь до 17-ти лет. Отец переехал сюда более 20 лет назад, с тех пор живет здесь. Хотя я с ним не так часто общаюсь», — сказал Ракицкий на пресс-конференции.

Защитник поблагодарил нынешнего тренера и бывшего игрока «Зенита» Анатолия Тимощука за то, что он оставил ему 44-й игровой номер. «Спасибо Толику (Тимощуку) за то, что он закончил карьеру и оставил мне 44-й номер. Повезло, что он был свободен. Мне дали этот номер, когда я пришел в “Шахтер”, и с тех пор я влюбился в него», — заявил новичок «Зенита».

Во время загрузки произошла ошибка.
Зенит
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Шедевр Головина: россиянин забил первый гол за 'Монако' (видео)
Кадыров обратился к Емельяненко после его поражения
«Пусть не прячется». В Америке хотят правды от Панарина
Сын советских олимпийских чемпионов хочет попасть в сборную США
ПСЖ ожидает возвращение Неймара через десять недель
СМИ: Игрок «Боки Хуниорс» перейдет в «Зенит» за 20 млн долларов
Чешский клуб выкупил у «Краснодара» трансфер россиянина
СМИ: Защитник «Зенита» прошел медицинский осмотр в «Спортинге»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь