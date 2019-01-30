Ракицкий — о переходе в «Зенит» и большой разнице между чемпионатами России и Украины

Источник: Спорт-Экспресс

Пресс-центр на базе сине-бело-голубых в среду днем был полон. В 14:00 в зале появились Сергей Семак и Ярослав Ракицкий — 29-летний защитник, на днях перешедший в «Зенит» из донецкого «Шахтера». Приветственное слово взял главный тренер петербуржцев:

— Хочу поблагодарить руководство клуба и Ярослава — за то, что он принял наше предложение, — начал Семак. — Никогда не сомневался в его профессиональных и личностных качествах и рад, что такой игрок будет помогать нашей команде добиваться тех результатов и целей, которые стоят перед нами. Путь большой, работы много, а времени мало. Поэтому сразу с корабля на бал — завтра улетаем на сбор. Думаю, никаких сложностей у него не возникнет. Ярославу принадлежит большой вклад в успехи донецкого «Шахтера» и историю клуба, и я надеюсь, что новый этап в его карьере сложится не менее удачно.

Новичок зенитовцев был лаконичен:

— Я скажу только пару вещей — отметил Ракицкий, — я очень доволен, что приехал в Санкт-Петербург и буду играть за действительно великий клуб. Знаю, что сейчас «Зенит» идет на первом месте и хочу, чтобы в конце чемпионата так все и осталось. Буду делать все, что от меня зависит и что попросит тренерский штаб, чтобы команда всегда побеждала.

«Когда Семак позвонил, я ответил, что хочу перейти в “Зенит”, не думая»

— Вы уже обсудили с главным тренером вашу роль на футбольном поле?

— С Сергеем Богдановичем мы еще не поговорили толком, все разговоры впереди.

— Наверняка вы советовались с Анатолием Тимощуком. Что он вам сказал?

— С Толей я всегда на связи, но не хотел его трогать, тем более, команда была на первых сборах. И принимал решение лично я — после того, как Сергей Богданович позвонил мне и спросил: «Хочешь перейти?» Я, не думая, сказал, что да, хочу.

— Различные эксперты говорили, что у вас в последнее время не очень шла игра в «Шахтере»: может быть, где-то потеряли мотивацию, нужно было действительно сменить клуб. Как вы сами ощущали себя — физически и эмоционально — в донецкой команде в минувшие полтора-два года?

— Физически я чувствую себя прекрасно. Мне 29 лет, это самый разгар карьеры. То, что касается эмоций — может быть, на самом деле чуть-чуть потухли. Я потом поговорю с тренером и объясню, как это все было у меня в голове, когда последний год я играл за «Шахтер». Сейчас я не хочу об этом рассказывать.

— В «Зените» на вашей позиции есть несколько футболистов. Насколько вы готовы к конкуренции?

— Я буду пахать на футбольном поле, делать то, что от меня просят. Думаю, в скором времени докажу тренерскому штабу, что готов играть. А состав определяет главный тренер.

— В «Зените» с большой долей вероятности вы будете играть по схеме в три центральных защитника, чего не происходило в «Шахтере». Насколько вам знакома такая расстановка?

— Это вопрос к Сергею Богдановичу, какая тактика будет и где я буду играть.

В разговор тут же включился Семак:

— Насколько велика такая вероятность — это вопрос очень спорный, — сказал главный тренер «Зенита». — Что касается игры, то Ярослав может выступать и в схеме с четырьмя защитниками и с тремя центральными, никаких проблем не возникнет. У него есть прекрасное понимание игры, это очень важно. Хорошее начало атаки. Мы знаем все его плюсы и постараемся максимально их использовать. А как играть — будем исходить из состояния наших футболистов.

— Учитывали ли вы универсальность Ярослава? Он и на позиции опорника может сыграть и слева в защите.

— Конечно, но маловероятно, что мы будем использовать его на непривычных позициях. Наша задача — ставить его туда, где он будет приносить нам максимальную пользу. На данный момент это игра в обороне.

«Российский чемпионат на две головы сильнее украинского»

Делаем ставки! Самое необычное из букмекерского мира

Ракицкого продолжили забрасывать вопросами:

— Следили за чемпионатом России? В чем разница между ним и украинской лигой?

— Российский чемпионат сейчас на одну-две головы сильнее. Украинский очень слабый и неинтересный, это идет уже пятый год. Поэтому мне самому хотелось перейти в хорошую лигу и топ-команду, тем более, такую, как «Зенит». Я очень счастлив.

— Болельщики от каждого новичка «Зенита» ждут, что он будет играть за Ростральные колонны (один из символов Санкт-Петербурга — Прим. «СЭ»). Вы готовы к этому?

— Готов играть за команду и город. Будьте спокойны, я буду отдавать себя полностью.

— Есть ли у вас в «Зените» знакомые, кроме Тимощука?

— Нет, только Толя. Буду завтра со всеми знакомиться.

— Вы говорили, что ваш отец живет в Петербурге. Что еще связывает вас с этим городом? Какие любимые места?

— Надеюсь, они скоро появятся. А так, да — мама, дядя, все учились в Петербурге… даже няня моего ребенка раньше жила здесь! Все связано.

— Как ваш отец оказался в Петербурге? Чем занимается здесь?

— Это семейное. Он переехал сюда больше двадцати лет назад, живет тут, работает. Не знаю, чем занимается, он поменял много профессий. Мы не так часто общаемся.

— Он сам занимался футболом?

— Когда-то играл, рассказывал об этом — кажется, в Азербайджане. Но подробностей не знаю.

— 44-й номер — очень популярный у украинских футболистов «Зенита». Это совпадение?

— Спасибо Толику, закончил играть и оставил его мне. Очень повезло, что он свободен. Я влюбился в этот номер.

— В «Шахтере» вы играли под ним же. У этого выбора есть какая-то история?

— Мне его просто дали и все.

Уход Паредеса? В команде должны играть те, кто хочет это делать"

Читайте также Фурсенко: Продажа Паредеса влияла на покупку Ракицкого

После этого ответа вопросы задавались только Семаку:

— Как обстоят дела с Ивановичем и Нету? Их контракты заканчиваются уже летом.

— Все хорошо, они в команде, тренируются. По поводу будущего будем определяться позже. У Ивановича в контракте есть определенные условия, при которых он пролонгируется. С Нету мы тоже общались — понимаем его и свою позицию и конкретнее определимся ближе к концу сезона.

— Не станет ли «Зенит» слабее после ухода Паредеса? Кто его заменит?

— Мы в поиске вариантов. Хочется поблагодарить Паредеса, но должны играть те, кто хочет играть в команде. Насильно никто никого не удерживает. Мы отпускаем игрока в более сильный чемпионат и клуб. Думаю, это трансфер, который всех устроил. Для меня, как главного тренера, потеря качественного и хорошего футболиста — это минус, но моя задача в том, чтобы найти вариант как перестроить игру и добиваться результата. Я рад за Паредеса, желаю ему играть как можно больше, радовать болельщиков. Он фантастический игрок, который потрясающе работает с мячом, умеет с ним делать практически все. Надеюсь, в «ПСЖ», он будет мало времени проводить без мяча.

— Вы все ждете трансферов и усилений, а получается, что команда теряет игроков. Не расстраиваетесь?

— Нет, не расстраиваемся. Мы работаем, просматриваем огромное количество игроков. Делаем то, что должны. Если будет возможность позвать нового игрока, который сильнее тех, что есть, мы его позовем. Естественно, за разумную сумму.

— Когда Ярослав сможет помочь «Зениту» в еврокубках, и как проходит дозаявка игроков?

— Уже 12 февраля, в первой игре. Мы можем дозаявить в Лигу Европу трех игроков до завтрашнего вечера. Пока ждем, появятся ли другие новички. Если ничего не произойдет, у нас уже есть список тех, кого мы дозаявим. Если что-то изменится, внесем в эту тройку коррективы.