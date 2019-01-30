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17:31 (мск), источник: Чемпионат.com

«Эмполи» заинтересован в приобретении защитника «Зенита» Мевли

Защитник «Зенита» Миха Мевля может продолжить карьеру в чемпионате Италии, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

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Источник: РИА "Новости"

По информации источника, в услугах 28-летнего словенского футболиста заинтересован «Эмполи», который ищет усиление линии обороны в январское трансферное окно.

Мевля перешёл в «Зенит» из «Ростова» летом 2017 года, подписав с питерцами соглашение на четыре года. Ранее Миха также выступал за «Горицу», «Лозанну», «Бней Сахнин» и бухарестское «Динамо». В этом сезоне Российской Премьер-Лиги защитник принял участия в шести матчах (все — в основном составе) за сине-бело-голубых.

28 января «Зенит» объявил о приобретении защитника «Шахтёра» Ярослава Ракицкого, который, как и Мевля, выступает на позиции центрального защитника.

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