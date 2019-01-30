«Эмполи» заинтересован в приобретении защитника «Зенита» Мевли

Мевля перешёл в «Зенит» из «Ростова» летом 2017 года, подписав с питерцами соглашение на четыре года. Ранее Миха также выступал за «Горицу», «Лозанну», «Бней Сахнин» и бухарестское «Динамо». В этом сезоне Российской Премьер-Лиги защитник принял участия в шести матчах (все — в основном составе) за сине-бело-голубых.