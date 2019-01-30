«Эмполи» заинтересован в приобретении защитника «Зенита» Мевли
Защитник «Зенита» Миха Мевля может продолжить карьеру в чемпионате Италии, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.
Защитник «Зенита» Миха Мевля может продолжить карьеру в чемпионате Италии, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.
По информации источника, в услугах 28-летнего словенского футболиста заинтересован «Эмполи», который ищет усиление линии обороны в январское трансферное окно.
Мевля перешёл в «Зенит» из «Ростова» летом 2017 года, подписав с питерцами соглашение на четыре года. Ранее Миха также выступал за «Горицу», «Лозанну», «Бней Сахнин» и бухарестское «Динамо». В этом сезоне Российской
28 января «Зенит» объявил о приобретении защитника «Шахтёра» Ярослава Ракицкого, который, как и Мевля, выступает на позиции центрального защитника.