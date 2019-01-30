Футбольные клубы России потратили на международные трансферы $83,2 млн в 2018 году

Всего за 2018 год российские клубы потратили $83,2 млн на переходы игроков из-за рубежа. По этому показателю Россия заняла 15-е место в мире (10-е — в Европе). Больше всего на трансферы потратили клубы из Англии — $1 981,3 млн, что больше на 20,5% по сравнению с 2017-м. Второе место заняли испанские клубы ($1 352,5 млн, прирост — 85,2%), на третьей строчке расположились клубы из Италии ($848,9 млн, 29,8%).