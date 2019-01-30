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18:05 (мск), источник: ТАСС

Футбольные клубы России потратили на международные трансферы $83,2 млн в 2018 году

ТАСС, 30 января. Российские футбольные клубы в прошлом году потратили на международные трансферы игроков на 44% меньше, чем в 2017 году. Об этом говорится в отчете Международной федерации футбола (ФИФА).

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Всего за 2018 год российские клубы потратили $83,2 млн на переходы игроков из-за рубежа. По этому показателю Россия заняла 15-е место в мире (10-е — в Европе). Больше всего на трансферы потратили клубы из Англии — $1 981,3 млн, что больше на 20,5% по сравнению с 2017-м. Второе место заняли испанские клубы ($1 352,5 млн, прирост — 85,2%), на третьей строчке расположились клубы из Италии ($848,9 млн, 29,8%).

Сумма от продажи игроков российских клубов в другие международные команды выросла на 12,9%, при этом траты на новых футболистов сократились на 27,3%. Чистая прибыль от продажи игроков из российских команд составила $4 млн. Также отмечается, что количество клубов из России, участвующих в международных трансферах, сократилось на 2,1%.

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