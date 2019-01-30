Сейдахмет рассказал о причине своего отсутствия в составе «Уфы»
Команда сегодня проведет матч против китайского клуба.
Команда сегодня проведет матч против китайского клуба.
Сегодня, 30 января, на Кипре клуб РПЛ проведет контрольную встречу против китайской команды «Хэнань Цзянье». Сейдахмета не оказалось ни в стартовом листе, ни в списке запасных.
Отвечая в социальных сетях клуба на комментарии болельщиков, спрашивающих о причине отсутствия, Сейдахмет ответил: «Мне пока нельзя играть. Осталось немного, в следующих играх выйду на поле.