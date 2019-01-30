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18:54 (мск), источник: Vesti.kz

Сейдахмет рассказал о причине своего отсутствия в составе «Уфы»

Команда сегодня проведет матч против китайского клуба.

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Сегодня, 30 января, на Кипре клуб РПЛ проведет контрольную встречу против китайской команды «Хэнань Цзянье». Сейдахмета не оказалось ни в стартовом листе, ни в списке запасных.

Отвечая в социальных сетях клуба на комментарии болельщиков, спрашивающих о причине отсутствия, Сейдахмет ответил: «Мне пока нельзя играть. Осталось немного, в следующих играх выйду на поле.

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