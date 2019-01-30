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18:56 (мск), источник: ТАСС

РФС снял запрет с «Рубина» на регистрацию новых игроков

ТАСС, 30 января. Палата по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС) сняла запрет с казанского «Рубина» на регистрацию новых игроков. Об этом сообщает пресс-служба РФС.

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«В Доме футбола состоялось заседание палаты по разрешению споров РФС, на котором было вынесено следующее решение: удовлетворить заявление “Рубина” о снятии запрета на регистрацию новых футболистов», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что «Краснодар» подал заявление в РФС о взыскании задолженности с «Рубина» по трансферу полузащитника Вячеслава Подберезкина. Футболист перешел на правах аренды в «Рубин» из «Краснодара» в январе 2018 года, а в мае казанский клуб выкупил права на футболиста.

«Рубин» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 25 очков после 17 туров.

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