РФС снял запрет с «Рубина» на регистрацию новых игроков

«В Доме футбола состоялось заседание палаты по разрешению споров РФС, на котором было вынесено следующее решение: удовлетворить заявление “Рубина” о снятии запрета на регистрацию новых футболистов», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что «Краснодар» подал заявление в РФС о взыскании задолженности с «Рубина» по трансферу полузащитника Вячеслава Подберезкина. Футболист перешел на правах аренды в «Рубин» из «Краснодара» в январе 2018 года, а в мае казанский клуб выкупил права на футболиста.