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19:01 (мск), источник: ТАСС

«Локомотив» продлил контракты с Антоном Миранчуком и еще тремя футболистами

Соглашение с полузащитником рассчитано до 2021 года.

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Источник: РИА "Новости"

Сообщается, что контракт с Миранчуком рассчитан до 2021 года, с Мироновым, Куликовым и Дорофеевым — до конца 2022-го.

«Я хотел переподписать контракт с “Локомотивом”, поэтому очень рад, — отметил Миранчук. — Мы быстро нашли общий язык и взаимопонимание. Спасибо клубу за доверие, цель — попасть в Лигу чемпионов на следующий сезон. Что касается личных задач — обрести стабильность, постоянно выходить в основном составе и помогать команде, я всегда выкладывался на сто процентов и буду играть с такой же самоотдачей дальше».

Миранчук является воспитанником «Локомотива». В текущем чемпионате России 23-летний футболист провел 14 матчей и забил 4 мяча. В составе сборной России полузащитник провел семь игр. Дорофеев, Куликов и Миронов выступают в первенстве Профессиональной футбольной лиге за «Казанку» (фарм-клуб «Локомотива») и за «Локомотив» не провели ни одного матча.

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