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20:08 (мск), источник: Чемпионат.com

«Рубин» сыграл вничью со «Слованом» в товарищеском матче

Казанский «Рубин» продолжает подготовку к возобновлению сезона Российской Премьер-Лиги на сборе в Турции.

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Сегодня, 27 января, казанская команда провела товарищеский матч со словацким «Слованом». Встреча команд завершилась со счётом 2:2.

В составе казанской команды голами отметились защитник Данил Степанов и полузащитник Руслан Камболов, успешно реализовавший 11-метровый удар. За «Слован» забили футболисты Александр Чаврич и Андраж Шпорар, реализовавший пенальти.

Казанский «Рубин» после 17 туров этого сезона Российской Премьер-Лиги располагается на шестом месте в турнирной таблице. Братиславский «Слован» за 18 матчей набрал 46 очков и занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Словакии.

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