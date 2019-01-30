«Рубин» сыграл вничью со «Слованом» в товарищеском матче

Сегодня, 27 января, казанская команда провела товарищеский матч со словацким «Слованом». Встреча команд завершилась со счётом 2:2.

В составе казанской команды голами отметились защитник Данил Степанов и полузащитник Руслан Камболов, успешно реализовавший 11-метровый удар. За «Слован» забили футболисты Александр Чаврич и Андраж Шпорар, реализовавший пенальти.